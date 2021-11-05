國衛院攜手藥廠 鎖定mRNA疫苗與新藥開發

國家衛生研究院與北極星藥業今天宣布攜手合作mRNA技術平台開發，未來可能運用於疫苗、罕病與癌症用藥；北極星也將於宜蘭設廠，並建立研發團隊，盼替台灣生技產業創造未來。

國衛院與北極星藥業集團今天在2021亞洲生技大展舉行合作意向書簽約記者會，雙方宣布合作基因疫苗及細胞治療技術開發。

國衛院院長梁賡義致詞時表示，國衛院是國家智庫，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後責無旁貸，無論是快篩試劑、疫苗與藥品開發都持續投入，也提供政府政策建言。

梁賡義說，一年多以來的COVID-19藥物與疫苗開發經驗，顯示mRNA技術平台相當重要，已是國際趨勢，未來mRNA技術平台建立後，無論是疫苗開發，或者罕病或癌症的生物藥都可運用。

梁賡義提到，國衛院的目的是協助廠商建立技術平台，未來可大量生產製造，與北極星攜手合作，協助國內建置mRNA技術平台，盼能立足台灣放眼世界，為台灣防疫貢獻更多。

北極星董事長陳鴻文致詞說，北極星藥業在美國有生物製藥工廠與堅強的研發團隊，近期決定要深耕台灣，並預計在宜蘭設立生物製藥廠，建立研發團隊。

陳鴻文說，因國衛院從事mRNA技術平台開發已有數年經驗，希望雙方攜手合作，替台灣生技產業共創未來。