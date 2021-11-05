全台首張！正港MIT感測器經昌科技AQ1001通過資安認證

台灣第一批國產空品微型空氣感測器「經昌科技AQ1001」，今(5)日宣布取得國內首批資安標準認證測試通過證明文件，未來將可有效保護資訊安全，也可預防資安事件發生、整體大數據遭不當使用等問題。

科技進度日新月異，物聯網時代駭客攻擊的資安事件頻傳，資訊安全維護成為當務之急，行政院民生公共物聯網公告，也被納入全台上萬台環保空品感測器，今年底前須通過資訊安全認證，否則強制下架。

此台灣首批通過資安認證的空品感測器共有3,000台，占全台環保感測器三成，其中台中市環保局今年裝設1,500台，數量全國居冠，主要分布在各大工業區及重要街道，二、三名是台南市1,400台及桃園1,000台。

這批通過資安認證的環保空品感測器是由工研院技術轉移PM2.5感測元件、台中市思維環境與經昌科技合作研發打造，從設計到製造、生產都在台灣，是正港MIT空品感測器。2019年率先在苗栗使用500台，目前包括台中市1,500台、新竹市300台及彰化縣500台、嘉義縣300台也完成相關空品感測器的布建。

研發團隊指出，開發此微型空品感測器的思維環境公司，發揮其數據應用分析的專長，因應各縣市不同需求，讓感應器的布建、維持運作到應用都能發揮最大效益，並與經昌科技攜手建構這套感測器，透過產品製造、數據校正、實地應用、實務反饋、大數據分析、問題修正等過程，目前已成功研發出2.0版。

有感於政府對資訊安全的重視，以往在台灣還未真正開發國產空品感測器時，就已規範禁止使用中國生產的元件及感測器，且行政院民生公共物聯網資通安全110年底前須認證通過規範，研發團隊決定針對國產感測器的資安問題繼續強化。

研發團隊強調，強化後的感測器在應用平台端受到資安查驗、符合度達98.55％，且已通過國家指定第三方認證單位進行資安檢測，是目前國內首批通過資安認證測試的感測器，其可有效保護資訊安全，也預防資安事件發生、整體大數據遭不當使用等問題。

研發團隊強調，未來將持續精進及推動國產化感測器，本著服務社會、取之社會、貢獻社會的理念，持續精進與進步，並且將汽車品保規格導入國產感測器的品保規範，提升感測器品質。