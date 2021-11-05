快訊

年供台約558億台幣軍事資金 美6參議員提《台灣威懾法》

威盛收聘金1.25億美元 德州研發團隊嫁英特爾

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導
威盛部分Centaur研發團隊將嫁給英特爾。 路透
威盛部分Centaur研發團隊將嫁給英特爾。 路透

威盛（2388）昨（4）日晚間宣布，該公司及旗下持股100%子公司Centaur Technology與英特爾簽署契約，部分Centaur員工將加入英特爾，而英特爾並將支付Centaur公司1.25億美元（約新台幣35億元）。由於Centaur是威盛在美國德州成立超過20年的研發中心，這意指部分Centaur研發團隊將嫁給英特爾。

不過，威盛並未揭露此案相關具體先決條件、詳細交易內容、完成時間點等細節。威盛財務中心副總陳寶惠強調，「這次交易不能說是賣團隊」，員工就業牽涉個人意願，但並未包括任何固定資產或無形資產。

威盛認為，此次交易將為該公司及集團帶來更多經濟及管理效益。而該公司及集團仍將繼續現行的業務，持續在雲端、AI及物聯網趨勢下，結合該公司既有邊緣運算軟硬體整合能力，及自有AI發展與感測器融合技術的能力，強化競爭優勢，持續提升營運績效。

威盛 英特爾 新台幣

延伸閱讀

費半指數大漲 法人：台股有望挑戰17200點

Chromebook晶片需求衰退 超微再蠶食英特爾市占

威盛德州研發團隊 嫁英特爾

我半導體產值 明年衝4.5兆

相關新聞

威盛收聘金1.25億美元 德州研發團隊嫁英特爾

威盛（2388）昨（4）日晚間宣布，該公司及旗下持股100%子公司Centaur Technology與英特爾簽署契約，...

聯電上月營收創高 首度衝破190億元

晶圓代工廠聯電昨（4）日公告，10月合併營收為191.6億元，單月營收首度站上190億元大關，創新高，月增2.1%，年增...

威盛德州研發團隊 嫁英特爾

威盛昨（4）日晚間宣布，該公司及旗下持股100%子公司Centaur Technology與英特爾簽署契約，部分Cent...

高通樂觀5G 京元電、旺矽進補

全球5G手機市場需求旺，高通、聯發科出貨看俏之際，同步帶旺5G晶片測試商機爆發，京元電、旺矽通吃高通與聯發科相關訂單，是...

高通樂觀5G 聯發科跟著旺

高通3日上修今年全球5G手機市場出貨量預估，樂觀預期最少將達5億支以上，較原估值增加逾一成，並釋出本季財測優於市場預期的...

我半導體產值 明年衝4.5兆

工研院產科國際所昨（4）日召開2022產業發展趨勢研討會，預期在產業需求強勁、疫情加速線上經濟、地緣政治等三大動能帶動下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。