威盛收聘金1.25億美元 德州研發團隊嫁英特爾
威盛（2388）昨（4）日晚間宣布，該公司及旗下持股100%子公司Centaur Technology與英特爾簽署契約，部分Centaur員工將加入英特爾，而英特爾並將支付Centaur公司1.25億美元（約新台幣35億元）。由於Centaur是威盛在美國德州成立超過20年的研發中心，這意指部分Centaur研發團隊將嫁給英特爾。
不過，威盛並未揭露此案相關具體先決條件、詳細交易內容、完成時間點等細節。威盛財務中心副總陳寶惠強調，「這次交易不能說是賣團隊」，員工就業牽涉個人意願，但並未包括任何固定資產或無形資產。
威盛認為，此次交易將為該公司及集團帶來更多經濟及管理效益。而該公司及集團仍將繼續現行的業務，持續在雲端、AI及物聯網趨勢下，結合該公司既有邊緣運算軟硬體整合能力，及自有AI發展與感測器融合技術的能力，強化競爭優勢，持續提升營運績效。
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