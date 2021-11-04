驅動IC大廠奇景：供需失衡延續到2022年

在美掛牌的驅動IC廠奇景光電，於4日公布第3季財報，營收、毛利率、每ADS盈餘表現皆創歷史新高。針對市況，奇景認為，產業過去幾年在成熟製程幾乎沒有擴充產能，因各種應用爆發式需求出籠，導致產能嚴重短缺，尤其顯示器驅動IC受影響甚鉅，相關供需失衡情形預期將持續到2022年。

奇景第3季營收為4.209億美元（折合約新台幣116.99億元），季增15.2%、年增75.4%，毛利率為51.7%，稅後淨利1.389億美元（折合約新台幣38.61億元），季增27.3％、年增約10倍，每ADS盈餘79.5美分（折合約新台幣22.1元）。

展望第4季，奇景預估，大部分產品線整體表現皆延續第3季成長態勢，營收將季增 4%至 8%，毛利率約50%，未扣除年度員工限制型獎酬的情形下，每ADS盈餘78至83美分（折合約新台幣21.7至 23.1元），若扣除年度員工限制型獎酬，每ADS盈餘74.5至79.5美分（折合約新台幣20.7至22.1元）。

奇景的車用顯示器驅動IC全球市占率為第一，預期從2022年起，將成為該公司單一最大營收來源，至於平板TDDI占非iOS平板電腦全球市占率也超過60%，第4季平板電腦TDDI營收估計將連八季創新高。

因應產能短缺情勢，奇景做出長期戰略決定，與多家代工合作夥伴簽訂多年產能供應協議合約，內容涵蓋廣泛的產品線，包括大尺寸面板、平板電腦及智慧型手機 TDDI、車用，甚至OLED面板驅動IC，以確保可因應短中長期的客戶需求。該公司強調，在簽訂產能協議合約時，奇景針對車用和 OLED的戰略比其他應用更積極。

此外，在客戶端，奇景也與面板廠及多家主要終端客戶簽訂相應的產能保障協議合約，客戶提供預付款或保證金，確保未來幾年從奇景獲得IC供應量。在穩固的產能合約支援下，車用驅動IC有望從2022年起，成為其最大營收的單一產品，並鞏固領先地位。

展望明年，在確保產能協議合約的支持下，奇景評估可用的晶圓代工產能將比今年增加，特別是在車用傳統面板驅動IC和車用TDDI。