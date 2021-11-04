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路透社：聯想Q2利潤增加65% 但晶片短缺挑戰依然存在

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集微網消息，據路透社報道，全球最大的個人電腦製造商聯想表示，儘管該集團周四公佈第二季度利潤增長65%，但全球晶片短缺仍然是一個挑戰。

該公司表示，通過確保比同行更多的組件供應，它能夠獲得比市場更大的增長，但也承認晶片短缺「導致訂單履行延遲，以及PC、智慧型手機和服務器的大量積壓訂單。」

結果公佈後，聯想股價下跌5%。國泰君安分析師Gin Yu表示，這反映了市場對半導體短缺如何影響全球PC出貨量的擔憂。

研究諮詢公司Gartner上月表示，隨著防疫措施的放鬆促使消費和教育支出從個人電腦轉向其他重點領域，以及晶片短缺制約了筆記本電腦的出貨量，全球個人電腦出貨量的增長在9月份以來放緩。

Gartner表示，聯想保持了其全球出貨量最大的個人電腦供應商的頭銜，但在連續五個季度實現兩位數增長後，其增長放緩。第三季度，聯想的全球市場份額增長了1.8%至23.7%。

聯想周四公佈，截至9月30日的財季，歸屬於股東的利潤從去年同期的3.1億美元躍升至5.12億美元，但65%的增長率是過去三個季度以來最低的。根據Refinitiv數據，聯想營收增長23%至179億美元，略高於9位分析師173億美元的平均估計值。

聯想表示，其在中國和美國的銷售額增長強勁，但由於在日本的教育交易減少，亞太地區其他地區的銷售額有所下降。聯想補充稱，預計未來幾年個人電腦需求將符合行業評估的3.4-3.55億台。聯想董事長楊元慶在一份聲明中表示，該公司在本季度的研發投資增加了60%，其研發支出在三年內繙番的目標仍然存在。

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