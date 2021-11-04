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業內消息稱：台灣純晶圓代工廠盈利能力 優於國際同行

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集微網消息，市場消息人士稱，以台積電為首的台灣純晶圓代工廠今年都有望實現顯著的利潤增長，超過格芯等國際同行。 路透社
集微網消息，市場消息人士稱，以台積電為首的台灣純晶圓代工廠今年都有望實現顯著的利潤增長，超過格芯等國際同行。 路透社

集微網消息，市場消息人士稱，以台積電為首的台灣純晶圓代工廠今年都有望實現顯著的利潤增長，超過格芯等國際同行。

據Digitimes報導，消息人士指出，台積電將成為全球少數能夠在2023年之前保持利潤增長的純晶圓代工廠之一。該公司預計其毛利率和淨利潤將在2022年創下新高，部分原因是其代工價格上漲幅度高達 20%。

2021年至今，世界先進也獲得了可觀的利潤，該公司今年前三季度的淨利潤同比增長約80%至新台幣81億元，其中毛利率平均達到41.93%。

聯電在2021年前三季度的利潤增長超過100%，平均毛利率同比攀升10.4個百分點至31.8%。聯電預計第四季度的毛利率將進一步上升至37-39%，而2020年同期為26.5%。

反之，格芯在2021年上半年遭受了3.01億美元的淨虧損，儘管其晶圓廠産能已經充分利用。

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