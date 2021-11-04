業內：台灣代工廠 今年利潤表現優於全球同行
集微網消息，市場消息人士稱，以台積電為首的台灣晶圓代工廠今年利潤都將大幅增長，表現將超過包括格芯、中芯國際在內的全球top10同行。
圖源：電子時報
據《電子時報》報導，該人士表示，台積電的毛利率和淨利潤預計將在2022年創下新高，部分原因是代工價格上漲了20%，並且將成為全球少數能夠在2023年保持利潤增長的代工廠之一。
世界先進也在2021年獲得了客觀的利潤，今年前三季度的淨利潤較上年同期增長約80%，至81億新台幣（合2.990億美元），毛利率平均達到41.93%。
聯電前三季度利潤增長超過100%，平均毛利率同比增長10.4個百分點至31.8%，並預計第四季度毛利率將進一步上升至37-39%，而2020年同期為26.5%。
與此相對的是，格芯雖然已經充分利用了工廠產能，但在2021年上半年仍遭受了3.01億美元的淨虧損，中芯方面，報導指出，如果沒有政府的激勵政策和補貼，今年將難以保持利潤增長。
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