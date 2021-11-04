奇景車用驅動IC全球第一 2022年成為單一最大營收來源

奇景今（4）日表示，2021年第三季車用驅動IC營收為7,160萬美元（約新台幣19億9,000萬元），較上一季增加34.3%，較去年同期增加150%以上，占營收比例大約17%。奇景車用驅動IC營收成長，歸功於汽車內的車用面板數量及尺寸持續增加，導致奇景車用IC出貨量成長、市占率提升。車用驅動IC的高毛利率，亦是奇景整體企業平均毛利率的強勁支撐。

奇景樂觀預估，車用驅動IC出貨量，未來幾季將持續強勁成長。隨著車用 TDDI 正在迅速被採用並投入量產，奇景預期將有更強勁的出貨動能，延續到2021第四季和2022年，車用 TDDI 將很快成為奇景中小尺寸面板驅動 IC 業務的長期成長動能之一。同時，車用IC將在2022年，成為奇景單一最大營收來源。

車用驅動IC是奇景業務中成長最快的領域。雖然全球在關鍵零組件短缺和嚴重的港口壅堵情況下，影響汽車銷售，奇景仍預估2021年第四季車用驅動IC營收將較上一季維持兩位數成長。展望未來，汽車市場顯示器不僅在數量上增加，在晶片尺寸和複雜度也同時增加。

由於預期晶圓代工產能短缺，奇景與晶圓代工策略合作夥伴早在2020年初，就針對車用驅動IC爭取得到更多的長期產能，並採取簽訂產能協議方式，確保未來車用產能。不僅在今年，而且未來幾年產能亦將大幅增加。雖然獲得的產能仍遠不足客戶需求，但在產能普遍短缺情況下，因為奇景強大的客戶滲透率，仍持續增加車用驅動IC出貨量及營收。

奇景是車用 TDDI 開發領域的先驅，早在 2019 年就開始量產第一代車用TDDI，並於2021年第三季量產奇景第二代車用 TDDI。汽車內裝設計提供愈來愈多時尚新穎的人機互動功能，並配備先進顯示器技術的車用面板，例如TDDI與區域調光（Local dimming）技術。汽車用的 In-cell TDDI 出貨量雖然還小，但在儀表板和後座訊息娛樂面板的滲透率和採用率，將會持續增加。

目前，奇景在汽車市場所有面板廠、眾多一線客戶和領先汽車廠中位居主導地位。TDDI 為驅動IC 供應商於每片面板帶來更高價值及更好獲利，並築起高技術門檻阻擋後進者進入。雖然 TDDI目前僅占奇景車用業務一小部分，但已在2021年第三季，單季達到100 萬顆出貨量，象徵車用 TDDI 業務的重要里程碑。

奇景率先業界，推出規格領先的車用超大尺寸觸控顯示技術（LTDI）解決方案，結合複雜的多晶片系統設計，針對超大尺寸、時尚、曲面車用顯示器規格需求，提供關鍵技術，獲得多家OEM廠及面板廠熱烈回應。

展望未來幾年，結合多種新技術應用與奇景代工合作夥伴強大產能支持，奇景樂觀預期，將持續保持車用顯示器驅動IC全球第一的地位，目前市占率超過30%，亦將進一步向上提升。