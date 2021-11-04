宏碁「六小虎」10月營收公布 展碁靠任天堂新機創新高

宏碁（2353）集團旗下「小虎隊」展碁國際（6776）、智聯服務（6751）、建碁（3046）、宏碁資訊（6811）、安碁資訊（6690）、宏碁智醫（6857）10月營收全數出爐，其中，3C通路商展碁表現一枝獨秀，受惠任天堂Switch OLED版新品在台上市，帶動10月營收雙成長，月增13.9%，寫下單月歷史新高紀錄，至於智聯服務、建碁、宏碁資訊、安碁資訊10月業績則皆較上個月衰退。

展碁今（4）日公布10月營收22.8億元，月增13.9%、年增62.8%，創下單月歷史新高紀錄；累計今年前十個月營收171.01億元，年增19.8%。

展碁表示，本月營收較去年同期增加係因廠商因應消費力道回升增加備貨及任天堂推出新產品所致。

展碁為任天堂Switch在台代理商，下半年隨著Switch OLED款主機在國內上市，同時第4季將推出許多大作軟體如《分享同樂！瓦利歐製造》，《Mario Party Superstars（瑪利歐派對超級巨星）》等，除了帶動展碁軟體收入外，也將一併提升硬體銷量。

建碁10月營收2.64億元，月減16.4%、年增112.1%；累計今年前十個月營收20.63億元，年增56.9%。建碁表示，主係去年因國際客觀情勢及疫情影響，致當年度營收較低。

智聯服務10月營收0.93億元，月減21.8%、年增147%；累計今年前十個月營收10.08億元，年增28.7%。智聯服務指出，本月營收較去年同期增加，主要係去年同期因產品週期進入交替期營收較低所導致。

宏碁資訊10月營收4.5億元，月減36.3%、年減30.1%；累計今年前十個月營收51.88億元，年增17.3%。

至於近期登錄櫃買中心戰略新板的宏碁智醫（6857）則首度公告營收，10月營收111.7萬元，相比去年同期尚未有收入；累計宏碁智醫今年前十個月營收586.6萬元，年增4852%。宏碁智醫表示，本公司營業收入主係隨著業務發展及新產品取證而增加。