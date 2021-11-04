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NB觸控大廠義隆看明年全球NB出貨量 估計小增

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

觸控IC大廠義隆（2458）於4日舉行法說會，公布第3季每股純益為4.7元。展望第4季，義隆評估是淡季，業績可能季減一至二成。對於明年，義隆透露，客戶端對於明年的NB市場出貨量展望，約成長一成，該公司則估計大約是小增局面。

義隆第3季合併營收為49.74億元，符合原預估的48億至52億之間，季減1.2％、年增5.6％，毛利率達51％，創單季新高，累計前三季合併營收為141.66億元，年增35.5％。該公司累計前10月合併營收155.67億元，年增30.9％，已超越去年整年度業績，全年營收確定將續創新高。

至於獲利方面，義隆第3季獲利為13.62億元，季增3.1％、年增26.1％，每股純益為4.7元，累計前三季獲利為37.82億元，年增84.3％，每股純益為13元。

展望第4季，由於進入產業傳統淡季，義隆預估單季營收將介於41億至43億元之間，等於約季減21.3％至13.5％，毛利率則估計落在50％至53％之間。

義隆董事長葉儀晧表示，第4季展望下滑，多少受到Chromebook市況影響，其掌握的8吋產能已可滿足訂單所需，但其指紋辨識IC在12吋廠投產，目前產能供給還是不足。

義隆 營收

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