iPhone 13熱賣、5Ｇ新經濟 帶動遠傳營運表現超越財測

遠傳電信（4904）今（4）日召開法人電話說明會並公布第三季財報，其中，第三季每股稅後純益（EPS）為1.03元，財測達成率為110.2%，該公司表示，今年前三季營運表現優於預期，主要由於iPhone 13熱賣、5Ｇ新經濟帶動營運成長。

遠傳今年第三季合併總營收為207.04億，較去年同期成長11.4%，財測達成率為101.4%；面對疫情帶來的挑戰，財務績效獲利仍穩健成長，合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為71.32億，較去年同期成長4.7%，財測達成率為102.5%；稅後淨利為33.65億，稅後每股盈餘(EPS)為新台幣1.03元，財測達成率為110.2%。2021年第三季營收、合併EBITDA、EPS皆超越財測目標。

台灣行動市場總用戶數維持飽和，但遠傳月租型用戶數持續正成長，自2018年第三季起連續12季上揚，2021年第三季年增率達1.4%。遠傳客戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User；ARPU)持續居電信業之冠；自今年3月起ARPU和行動服務營收年成長率領先同業雙雙轉正，2021年第三季更繳出平均用戶ARPU年成長率2.9%、行動服務營收年成長率3.0%的亮眼成績！

遠傳5G用戶滲透率已超過20%，續約用戶資費平均提升亦超過20%。iPhone 13熱賣創下繼iPhone 6系列後開賣首日最佳銷量，不僅挹注5G用戶數強勁成長，長期合約也成為熱門選項，約80%用戶申辦30個月以上合約。