快訊

下班尖峰時間！貨車追撞遊覽車 關渡大橋車流一度回堵

台大教授賀德芬為查「蔡英文論文」告上教育部 判決結果出爐

宏碁集團「小虎隊」衝鋒 智聯服務、建碁10月營收翻倍

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）集團旗下「小虎隊」10月營收陸續出爐，其中，智聯服務（6751）、建碁（3046）營收相較去年同期皆翻倍增長，唯兩家公司相比上個月業績皆衰退，建碁表示，主係去年因國際客觀情勢及疫情影響，致當年度營收較低。

建碁今（4）日公布10月營收2.64億元，月減16.4%、年增112.1%；累計今年前十個月營收20.63億元，年增56.9%。建碁表示，主係去年因國際客觀情勢及疫情影響，致當年度營收較低。

建碁先前已先公告第3季財報，因當季捐贈轉投資公司 MPL 持股，變更評價認列方式，因此業外產生評價利益挹注，帶動稅後純益達0.77億元、季增 589.6%，每股純益（EPS）達1.08 元。

建碁今年營運逐季增溫，董事長簡慧祥先前指出，公司營運漸入佳境，隨著大環境疫苗普及化，預期戶外顯示器將越來越來多，也將為工控產品帶來正面需求，因此看好明年維持成長態勢，營運將會非常積極。

智聯服務公布10月營收0.93億元，月減21.8%、年增147%；累計今年前十個月營收10.08億元，年增28.7%。智聯服務指出，本月營收較去年同期增加，主要係去年同期因產品周期進入交替期營收較低所導致。

至於近期登錄櫃買中心戰略新板的宏碁智醫（6857）首度公告營收，10月營收111.7萬元，相比去年同期尚未有收入；累計宏碁智醫今年前十個月營收586.6萬元，年增4852%。宏碁智醫表示，本公司營業收入主係隨著業務發展及新產品取證而增加。

營收 宏碁

延伸閱讀

生技攻製藥代工 邁步

安碁資訊10月營收減28%

宏碁犀利 每股賺1元

安碁耗資4.76億元 併購宏碁雲架構

相關新聞

日經：華新科將在亞洲、中國大陸擴產

日經新聞報導，電子被動元件大廠華新科（PSA）本周才剛交出亮麗的第3季財報，執行長兼董事長焦佑衡表示，由於5G、電動車等...

「登峰計畫」轉型傳研究團隊斷炊 立委要中研院提報告

中央研究院日前成功合成藥物瑞德西韋和研發快篩試劑，對防疫有重大幫助，但背後推手「登峰計畫」卻面臨轉型。立委黃國書今天要求...

集邦估明年DRAM產值達915億美元 下半年可望扭轉跌價

根據TrendForce（集邦科技）研究顯示，2022年的DRAM供給位元成長率約18.6%，然而由於目前買方庫存水位已...

西門子與台積電深化合作 持續認證設計工具

西門子數位化工業軟體近日在台積電（2330） 2021開放創新平台 (Online Open Innovation Pl...

張忠謀去年講一句話 竟沒人聽懂！除半導體 台灣科技版圖深藏這些危機

上周台積電創辦人張忠謀到玉山科技協會20周年壓軸演講，分享自己60年的經營人學習與成長歷程，直言美國要重建半導體製造是不可能的，還對英特爾「那個傢伙」執行長傑辛格做了一番評論。90歲高齡的老先生精神抖擻、熱情奉獻及教育半導體行業，日前又答應擔任台灣出席APEC峰會代表，著實令人敬佩。

需求弱、缺晶片 Q3陸系手機出貨年減7.8%

根據DIGITIMES Research分析師林大翔統計分析，2021年第3季中企智慧型手機品牌雖迎接海外主力市場需求復...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。