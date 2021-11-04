宏碁集團「小虎隊」衝鋒 智聯服務、建碁10月營收翻倍
宏碁（2353）集團旗下「小虎隊」10月營收陸續出爐，其中，智聯服務（6751）、建碁（3046）營收相較去年同期皆翻倍增長，唯兩家公司相比上個月業績皆衰退，建碁表示，主係去年因國際客觀情勢及疫情影響，致當年度營收較低。
建碁今（4）日公布10月營收2.64億元，月減16.4%、年增112.1%；累計今年前十個月營收20.63億元，年增56.9%。建碁表示，主係去年因國際客觀情勢及疫情影響，致當年度營收較低。
建碁先前已先公告第3季財報，因當季捐贈轉投資公司 MPL 持股，變更評價認列方式，因此業外產生評價利益挹注，帶動稅後純益達0.77億元、季增 589.6%，每股純益（EPS）達1.08 元。
建碁今年營運逐季增溫，董事長簡慧祥先前指出，公司營運漸入佳境，隨著大環境疫苗普及化，預期戶外顯示器將越來越來多，也將為工控產品帶來正面需求，因此看好明年維持成長態勢，營運將會非常積極。
智聯服務公布10月營收0.93億元，月減21.8%、年增147%；累計今年前十個月營收10.08億元，年增28.7%。智聯服務指出，本月營收較去年同期增加，主要係去年同期因產品周期進入交替期營收較低所導致。
至於近期登錄櫃買中心戰略新板的宏碁智醫（6857）首度公告營收，10月營收111.7萬元，相比去年同期尚未有收入；累計宏碁智醫今年前十個月營收586.6萬元，年增4852%。宏碁智醫表示，本公司營業收入主係隨著業務發展及新產品取證而增加。
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