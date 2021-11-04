宏碁集團「小虎隊」衝鋒 智聯服務、建碁10月營收翻倍

上周台積電創辦人張忠謀到玉山科技協會20周年壓軸演講，分享自己60年的經營人學習與成長歷程，直言美國要重建半導體製造是不可能的，還對英特爾「那個傢伙」執行長傑辛格做了一番評論。90歲高齡的老先生精神抖擻、熱情奉獻及教育半導體行業，日前又答應擔任台灣出席APEC峰會代表，著實令人敬佩。

2021-11-04 11:28