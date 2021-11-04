2022年DRAM產值達915億美元 下半年起可望扭轉跌價態勢

根據TrendForce研究，2022年DRAM供給位元成長率約18.6%，由於目前買方庫存水位已偏高，加上2022年需求位元成長率僅17.1%，明年DRAM產業將由供不應求轉至供過於求。

儘管DRAM價格將因供過於求而出現下滑，但在寡占市場型態下，整體產值並不會大幅下跌，預估2022年的DRAM總產值將達915.4億美元，年增微幅上升0.3%。

TrendForce以明年各季度的供過於求比例作為預測基礎，預期DRAM平均銷售單價將年減15%，而價格下滑幅度在上半年較為明顯；下半年起將受惠於DDR5的滲透率提升與旺季需求效應帶動，均價跌幅將收斂，不排除有持平或漲價的可能性。

NAND Flash方面， 2022年供給位元年增長率約31.8%；而需求位元年成長幅度為30.8%，故明年NAND Flash價格也將受供過於求影響而有所下滑。此外，由於NAND Flash屬完全競爭市場，均價下滑的幅度較DRAM更加明顯，然NAND Flash在層數結構的堆疊持續推進，故在供給位元成長仍維持在30%以上的情況下，預估2022年NAND Flash總產值仍有成長空間，達741.9億美元、年增7.4%。

同樣以明年各季度的sufficiency ratio作為預測基礎，推估2022年平均銷售單價將年減18%，價格下滑幅度在上半年度較為明顯，下半年起將受惠於旺季需求效應帶動，均價跌幅較為收斂，或有單季價格持平的可能性。

整體而言，DRAM與NAND Flash歷年的總產值變化，由於兩者競爭型態的不同，DRAM基本上在產能擴張上較有紀律，故長期均價的波動性較小，同時20nm以下製程微縮已經逐漸達到物理極限，使得年度位元成長增幅有限；而NAND Flash在產能擴張的規劃則較不穩定，再加上產品的層數仍能持續提升，故長期均價的波動性較大，進而呈現DRAM產值成長幅度不及NAND Flash的態勢，但獲利表現方面則反之。

從資本支出來看，DRAM方面，近年來其整體資本支出對營收占比逐漸升高有兩大原因，首先，由於DRAM的製程微縮已經逐漸面臨物理極限，在20nm製程以後，除了美光1alpha nm仍造就有近30%的單晶圓位元成長外，其他從1Xnm轉至1Ynm、或者1Ynm轉至1Znm製程，成長已經收斂至15%以內。

2022年三星與SK海力士的最先進製程將正式導入關鍵機台EUV，而該機台的生產交期長且造價高昂，使得三大原廠紛紛提前提撥大筆的資本支出，以因應EUV的前置訂單。