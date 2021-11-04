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十銓M200移動固態硬碟獲2021日本GOOD DESIGN設計大獎

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

全球記憶體品牌十銓科技（4967）積極開發符合多元使用需求的特色產品，旗下電競品牌T-FORCE所推出的新品M200狙擊者移動固態硬碟不僅融入軍風設計特色，更提供高達8TB的儲存容量，同時結合十銓科技所開發擁有的石墨烯散熱專利技術，具備穩定效能。M200狙擊者的獨特風采，一舉拿下擁有東方設計奧斯卡的2021日本GOOD DESIGN設計大獎，預計將於2021年12月初全球上市。

日本GOOD DESIGN設計大獎由日本設計振興會於1957年創設，為全球最具影響力及規模的四大設計獎之一，結合「發現」、「共用」及「創造」這三大理念，強調通過設計能使整體生活、產業及社會更加富足，十銓科技表示，本次M200狙擊者移動固態硬碟於5,835件報名產品當中脫穎而出，一推出即榮獲日本GOOD DESIGN優良設計獎，以其特殊性及功能設計獲得肯定，亦再度證明十銓科技全方位的產品研發能力。

十銓科技也表示，M200狙擊者移動固態硬碟重量僅有83公克，是一款極為輕巧好攜帶的USB3.2 Gen2x2移動外接式固態硬碟，擁有高達2,000MB/s的傳輸效能並具備8TB的大容量供選擇； M200狙擊者移動固態硬碟採用十銓專利石墨烯散熱技術，結合金屬的雙重結構以戰術導軌意象增加散熱表面積，達到穩定傳輸效能，同時為強調產品的便攜性，十銓科技揮灑創意設計M200狙擊者具備軍事風格之掛孔，魅力出眾。本產品預計於2021年12月初全球上市，欲成為消費者儲存3A遊戲大作檔案或是4K、8K UHD影音創作的強力後盾。

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