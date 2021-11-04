高通Q4展望優於聯發科 後續觀察市占消長

高通公布第3季財報，營收93.21億美元，季增16.59%，每股稅後純益（EPS）2.55美元，營收、獲利皆優於公司預期，主要因晶片部門營收、獲利優於預期，帶動獲利優於公司預期，展望第4季，預估營收100~108億美元，優於台股聯發科（2454）季減的表現。

高通第3季財報中，手機晶片營收46.86億美元，季增21.3%，優於預期，手機晶片營收季增，主要受惠於晶圓代工夥伴供應增加，加上iPhone進入新機發表期，對X60 Modem拉貨所致。前端射頻模組（RFFE）營收季增29.26%，優於預期，主要受到毫米波天線模組出貨成長帶動。

展望第4季，預期營收100~108億美元，以中值104億美元計算，季增11.58%，預估EPS區間為2.90~3.10美元；在QCT部門方面，由於三星晶圓廠良率不足，轉向台積電（2330）增加下單量，並在4nm、6nm以及7nm製程下單，除了第3季已發表的SD778G以外，又在10月新發表SD778G+、SD695與SD480+三款5G行動運算平台，以及新的4G運算平台SD680，加上iPhone生產旺季因越南、馬來西亞供應鏈停工延長至第4季，搭配的5G Modem X60供貨高峰延伸至第4季，高通預期本季QCT部門營收84~89億美元，以中值86.50億美元計算，季成長11.86%。

分析師表示，高通擴大在台積電的AP下單量，目前已看到效果，第4季已發表基於台積電6nm製程的5G運算平台，SD778G+與SD695，4G運算平台SD680，高通缺貨警報可望舒緩，預期在台積電下單的4nm旗艦級晶片將於明年第2季投入市場，屆時手機晶片缺貨程度可望進一步減緩，並拿回先前因缺貨而流失的市占率，目前中國手機市場銷售疲弱，須注意5G手機晶片是否出現價格戰，就台灣手機供應鏈相關公司而言，聯發科因客戶進行庫存調整，本季營收小幅季減。