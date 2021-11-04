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需求弱、缺晶片 Q3陸系手機出貨年減7.8%

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
Xiaomi 11T Pro 5G搭載億級像素三鏡頭、影院級視聽配備，更是台灣首款支援最高120W極速快充的機款。圖／小米台灣提供
Xiaomi 11T Pro 5G搭載億級像素三鏡頭、影院級視聽配備，更是台灣首款支援最高120W極速快充的機款。圖／小米台灣提供

根據DIGITIMES Research分析師林大翔統計分析，2021年第3季中企智慧型手機品牌雖迎接海外主力市場需求復甦，但陷入中國市場需求疲弱、晶片短缺問題，造成出貨動能提振不易，合計出貨為1.75億支，雖季增9.8%，卻落入年減7.8%窘境。

展望第4季，供需皆可望小幅轉佳，然中國市場出貨恐以去化庫存為主軸，海外市場需求較佳，惟4G手機仍供給不足，預料整體出貨僅季成長7.9%，總計2021年下半較上半年出貨僅將增加3.9%，呈旺季不旺態勢。

觀察第3季中企品牌出貨表現，小米、Oppo及Vivo得以在海外疫情趨緩之際重拾出貨動能，尤以小米成長顯著，於海外出口比重較低的Oppo和Vivo則被中國市場拖累，三家業者出貨合計1.1億支，佔所有中企品牌出貨比重為62.9%，較前季64.6%降低。

華為第3季開始得到高通(Qualcomm)特供版4G晶片支援，推出數款4G新機，然因定位高階且主打中國市場，難阻出貨走衰；反觀榮耀自中高階、旗艦系列推出後，需求回籠，帶動出貨季增顯著。傳音在印度等主力市場疫情影響下，仍保持穩定出貨動能，第3季持續成長，但晶片短缺問題成為全年出貨達標隱憂。

聯想雖然一度出貨超越華為，竄升至中企第五名，第3季出貨仍維持成長，但在榮耀急起直追下，排名被超越。其餘二線以下品牌業者仍被零組件短缺與漲價困擾，所幸疫情穩定後，需求小幅回升，帶動出貨擺脫季減態勢。

展望第4季，小米、Oppo、Vivo、傳音仍將保持出貨前四名位置，榮耀及聯想則將不分軒輊，雙雙在第4季繳出全年最佳出貨成績，角逐市佔第五位置。

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