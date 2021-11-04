工研院估明年我國半導體產值挑戰4.5兆元 再創新高

工研院產科國際所經理彭茂榮今（4）日指出，依據工研院數據，在產業需求、疫情加速線上經濟、地緣政治等帶動半導體穩健成長，估計我國半導體產值明年將挑戰4.5兆元產值，較今年突破4兆元持續成長，並估計有望在2025年挑戰5兆元產值。

彭茂榮觀察指出，線上經濟的最大功臣是「半導體」，不僅實現了線上非接觸的連結新時代，也帶動全球對於半導體需求激增，甚至在2020年年底及2021年初爆發車用晶片供給不及、而造成新車生產有所停頓。

日前世界半導體貿易統計協會（World Semiconductor Trade Statistics，WSTS）發佈全球半導體市場規模，2020年全球半導體市場值為4,404億美元規模。2021年全球半導體市場受到市場需求激增，預估將會拉升全球半導體市場高度年成長25.1%，推升全球半導體市場站上5,509億美元的新高峰。WSTS預測2022年仍將維持正成長動能，但在供需趨於平緩之際，預測2022年全球半導體市場將會年成長10.1%，全球半導體市場規模可達到6,065億美元。

彭茂榮指出，台灣半導體產業領先全球推出SoC的5G晶片，以及擁有全球最先進的5奈米製程技術，和為客戶提供異質整合的晶片封裝服務，使得台灣半導體產業承接全球市場所需的半導體訂單。在需求高漲之際，2021年台灣半導體產業產能處於滿載，甚至產能利用率突破100%的運轉下，即時地為全球市場供應所需要的半導體晶片。

工研院預估，2020年台灣IC產業總產值為新台幣3.2兆元。2021年台灣IC產業預估將年成長25.9%，推升總產值突破至新台幣4.1兆元的歷史新高點，台灣IC產業的成長動能高於全球半導體市場平均值。

展望2022年，在全球市場需求持續存在，產能供給趨於平衡之際，台灣IC產業將年成長12.0%，總產值將成長至新台幣4.5兆元，台灣IC產業持續保有全球市場平均值的高成長動能表現。