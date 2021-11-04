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微星新品齊發 攻電競升級商機

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
攻電競升級商機！微星新品齊發。微星/提供
攻電競升級商機！微星新品齊發。微星/提供

因應英特爾第 12 代intel Core處理器 Alder Lake正式亮相，電競大廠微星（2377）科技搶搭首波上市列車，舉行「THE NEXT PLAYGROUND」線上發表會，推出多款次世代Z690系列主機板，以及多款電競桌機及螢幕等周邊新品，全力搶攻年底及舊換新商機。

微星這次推出支援英特爾新世代CPU的Z690主機板新品，除了主力電競MEG、MPG及MAG三大系列，也針對商用專業工作站推出PRO系列12代新品。特別的是，微星這次除揭曉硬體新品外，更首度為DIY社群提出「Powered By MSI」概念，不但可降低自組電腦時，零件相容性以及系統的穩定性風險，戰略意義是將可建立更完整的PC DIY生態系統。

微星指出，根據近期用戶回饋，組裝電腦過程中，有超過5成用戶擔心零件相容性，並有不少DIY用戶遭遇系統相容的問題。為了解決玩家的痛點，微星強調，經過內部產品優化， Powered By MSI將可確保主機板、水冷散熱器、電源供應器及PC機殼等微星產品的無縫整合。

系統類產品部分，微星發表會端出多款搭載英特爾第12代Core處理器的電競桌機與QD Premium Color系列螢幕。此外，因應微星近年積極擴增商用產品線戰力，這次也一口氣推出多款新品，包括MSI商用桌機與AIO、Summit系列商用螢幕，以及多彩Modern系列商用螢幕。

全新微星電競桌機搭載英特爾第12代Alder Lake 處理器，先進的 Intel 7 處理技術，結合 P-Core (性能) 和 E-Core (效率) 的混合架構，將多執行緒性能提升高達 47%。與上一代相比，電競性能也提升超過 13%。K系列電競桌機全面升級為 DDR5 記憶體，其讀取速度比上一代DDR4 提升高達60%，為玩家提供更快的資料讀取速度。

第12代旗艦型 MEG Aegis Ti5 搭載Intel Core i9-12900K處理器和 NVIDIA RTX 3090 顯示卡。其終極性能搭配微星獨家Silent Storm Cooling 4 冷卻技術，可以完全匹配 i9K處理器和RTX 3090 顯示卡的性能。全球首創 HMI Gaming Dial 不僅可以讓玩家快速切換系統性能設置，還可以讓玩家在LCD上自訂自己喜歡的動畫效果。

微星 Modern AM242 和 AM272 系列的 All-in-One 電腦是在家、辦公室，甚至家庭辦公室中具有風格的最佳產品。。這兩款機型皆支援最新第 12代 Intel Core i 處理器和 Windows 11，螢幕並配備微星的防閃爍技術，有效減少因長時間使用電腦而造成的眼睛疲勞。Modern AM242 和 AM272 經由內建的網路攝影機和獨家 MSI Sound Tune 軟體的降噪技術，以確保最佳視訊會議品質。Modern AM242 和 AM272 系列是專門為效率和生產力所設計。

第12代 MEG Aegis Ti5開往未來之路。微星/提供
第12代 MEG Aegis Ti5開往未來之路。微星/提供
Modern 系列 All-in-One PC & PRO 桌機。微星/提供
Modern 系列 All-in-One PC & PRO 桌機。微星/提供

微星 電競

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