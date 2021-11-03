聽新聞
test
0:00 / 0:00
安碁耗資4.76億元併購宏碁雲架構
宏碁集團旗下安碁資訊董事會今（3）日決議，以4.76億元取得宏碁集團旗下另一間子公司宏碁雲架構100%股權，預計明年1月完成交易後，安碁將可合併認列宏碁雲架構營收，安碁資訊營收看增8成。
早期，安碁、雲架構原本就是一間公司，但為了讓兩個事業體有更好的發展，宏碁2017年時決定將機房維運管理事業單位自安碁分割出來，並新設宏碁雲架構服務股份有限公司，讓安碁資訊在分割後，能更專注資訊安全專業服務。
然而，隨著近幾年來資安攻擊事件越來越多，雲端備援服務也日益重要。
安碁資訊財務長譚百良就指出，「勒索病毒攻擊對企業造成最大的傷害，是讓營運中斷，對資安公司而言，除了提供資安監控、鑑識、補救措施之外，如何讓客戶營運不受影響，備援機制很重要。整合宏碁雲架構，能讓我們的資安服務更完整，這也是目前的產業趨勢發展。」
根據宏碁2020年報顯示，宏碁雲架構2020年營收為6.43億元，每股獲利0.28元，而安碁資訊2020年營收為8.03億元，每股獲利4.93元；宏碁雲架構併入安碁資訊之後，可望帶動安碁資訊營收成長8成，正面挹注安碁資訊整體營運。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言