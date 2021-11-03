安碁耗資4.76億元併購宏碁雲架構

宏碁集團旗下安碁資訊董事會今（3）日決議，以4.76億元取得宏碁集團旗下另一間子公司宏碁雲架構100%股權，預計明年1月完成交易後，安碁將可合併認列宏碁雲架構營收，安碁資訊營收看增8成。

早期，安碁、雲架構原本就是一間公司，但為了讓兩個事業體有更好的發展，宏碁2017年時決定將機房維運管理事業單位自安碁分割出來，並新設宏碁雲架構服務股份有限公司，讓安碁資訊在分割後，能更專注資訊安全專業服務。

然而，隨著近幾年來資安攻擊事件越來越多，雲端備援服務也日益重要。

安碁資訊財務長譚百良就指出，「勒索病毒攻擊對企業造成最大的傷害，是讓營運中斷，對資安公司而言，除了提供資安監控、鑑識、補救措施之外，如何讓客戶營運不受影響，備援機制很重要。整合宏碁雲架構，能讓我們的資安服務更完整，這也是目前的產業趨勢發展。」

根據宏碁2020年報顯示，宏碁雲架構2020年營收為6.43億元，每股獲利0.28元，而安碁資訊2020年營收為8.03億元，每股獲利4.93元；宏碁雲架構併入安碁資訊之後，可望帶動安碁資訊營收成長8成，正面挹注安碁資訊整體營運。