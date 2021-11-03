3奈米面臨生產挑戰？ 台積電重申按照計畫進行

付費外國媒體information日前刊登報導指台積電（2330）3奈米面臨生產挑戰等，對於外界各種傳聞，台積電今日僅重申，3奈米製程按照計畫進行。

至於該媒體又以台積電3奈米時程放量時間推測蘋果明年9月將發表的iPhone配備A16處理器不採該製程，台積電則不評論個別公司或是市場傳聞。

業界則指出，蘋果本身沒有公布A16處理器的製程細節。此外，台積電在5奈米家族與3奈米家族製程之間，本身就有4奈米製程規畫，並已在今年第3季順利提前試產。

IC設計業界認為，台積電為了讓客戶們有更多選擇，以及延長5奈米家族壽命，在3奈米之前，先推出4奈米製程也是反映先進製程的投資費用越來越高，光是光罩部分就會讓有能力跨入下世代製程的新進廠商卻步，估計目前3奈米投片的成本費用遠高5奈米，較能負擔的自然是名列全球前二十大的廠商。