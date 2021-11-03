3奈米面臨生產挑戰？ 台積電重申按照計畫進行
付費外國媒體information日前刊登報導指台積電（2330）3奈米面臨生產挑戰等，對於外界各種傳聞，台積電今日僅重申，3奈米製程按照計畫進行。
至於該媒體又以台積電3奈米時程放量時間推測蘋果明年9月將發表的iPhone配備A16處理器不採該製程，台積電則不評論個別公司或是市場傳聞。
業界則指出，蘋果本身沒有公布A16處理器的製程細節。此外，台積電在5奈米家族與3奈米家族製程之間，本身就有4奈米製程規畫，並已在今年第3季順利提前試產。
IC設計業界認為，台積電為了讓客戶們有更多選擇，以及延長5奈米家族壽命，在3奈米之前，先推出4奈米製程也是反映先進製程的投資費用越來越高，光是光罩部分就會讓有能力跨入下世代製程的新進廠商卻步，估計目前3奈米投片的成本費用遠高5奈米，較能負擔的自然是名列全球前二十大的廠商。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言