圓展五款教育科技與視訊會議產品 齊獲台灣精品獎

圓展科技（3669）旗下五項教育科技與視訊會議產品，齊獲第30屆台灣精品獎殊榮。

本屆台灣精品共1,179件產品角逐參選，競爭激烈，共計355項產品獲台灣精品獎殊榮。今年圓展獲獎產品包含AVer VB130 4K智能感光照明視訊會議系統、AVer CAM130 4K智能感光照明視訊攝影機、AVer DL30教學用自動追蹤攝影機、AVer M5遠距教學實物（投）攝影機及AVer X18iS紫外線殺菌智能充電車。

其中，VB130及CAM130是圓展二款最新視訊會議設備，具備令人驚艷的「智能感光照明技術」，不論在任何光線下，都能於會議中展現專業形象。

VB130 All-in-One一體成形4K視訊會議系統內建喇叭麥克風，多功能結合於一機；噪音隔絕技術，屏蔽會議視野外的噪音；智能對焦框圖技術，能自動捕捉距離與會者在同一畫面。CAM130 USB視訊會議攝影機擁有4K超廣角鏡頭、機身抗菌塗層、內建鏡頭蓋及智能框圖與預設點對焦模式，多樣化的智慧功能，提供高品質的會議體驗。

DL30和M5是圓展二款最新遠距教學產品。DL30教學用自動追蹤攝影機，內建先進AI演算法，讓老師可在講台上自在移動、專心授課；12倍光學變焦，可清晰拍攝板書內容；USB隨時連網及相容各類視訊平台等多重優勢，為線上和混合式教學帶來革命性創新。M5 USB遠距教學實物攝影機，機身僅0.78公斤、搭配可旋轉式鏡頭、可摺疊直立式結構和USB隨插即用等特色，成為遠距教學不可或缺的工具。

X18iS紫外線殺菌智能充電車，則是專為校園防疫打造，配備6支UVC殺菌燈管，可一次充電18台平板與筆電等行動載具，充電同時進行全方位殺菌，5分鐘就能消滅99.99%的細菌和病毒，提供師生更安心的教育環境。