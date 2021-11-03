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南科1至8月營收成長約3成 年營業額可望首度破兆

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南科今年1至8月營收成長約3成，全年營業額將首度挑戰破兆元，圖為晶圓大廠台積電南科廠區外觀。記者謝進盛／攝影
南科今年1至8月營收成長約3成，全年營業額將首度挑戰破兆元，圖為晶圓大廠台積電南科廠區外觀。記者謝進盛／攝影

科技部南科管理局今天公布今年1至8月營業額約6765億元，較去年同期成長逾3成，由於今年半導體產業景氣持續旺盛，預估今年全年營業額可望破兆元，創下南科歷史新高。

南科管理局今發布今年1至8月營業額，在積體電路產業的領航帶動下，達6765.58億元，成長達30.17%，本期(110年7至8月，以下同)營業額亦創下歷史新高，達1904.94億元，成長達26.32%。

其中，積體電路產業，1至8月營業額為4507.69億元，占南科營收比重66.63%，營收較去年同期成長達37.33%，而本期營業額為1320.74億元，營收成長達34.82%。光電產業1至8月營業額為1687.15億元，占南科比重24.94%，營收較去年同期成長26.77%。精密機械產業，1至8月營業額為307.11億元，較去年同期成長27.14%，通訊產業1至8月約96.64億元，營收較去年同期成長20.65%。

南科管理局說，受惠全球半導體供不應求情勢及漲價效應，在全球通訊、高速運算等先進晶片相關需求，南科半導體產業產值已邁入高速成長期；配合下半年半導體生產需求旺季，全球最先進南科5奈米製程廠群不斷投入量產，後續南科積體電路產業的爆發成長，必可引領期待。

「今年營業額破兆應沒問題，將創下南科迄今最佳業績。」南科管理局指出，「破兆」代表南科進入另一發展階段，今年在國內外產業景氣主客觀業績昌旺，尤其國外訂單穩定飆升，原估計全年營業額就在1兆元左右，推估應可達陣。

南科今年1至8月營收成長約3成，全年營業額將首度挑戰破兆元。記者謝進盛／攝影
南科今年1至8月營收成長約3成，全年營業額將首度挑戰破兆元。記者謝進盛／攝影
南科今年1至8月營收成長約3成，全年營業額將首度挑戰破兆元。記者謝進盛／攝影
南科今年1至8月營收成長約3成，全年營業額將首度挑戰破兆元。記者謝進盛／攝影

營收 半導體

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