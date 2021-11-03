落實節能、永續經營 威京啟動企業識別系統與ESG目標

威京總部集團今(3)日舉辦全新CIS(企業識別系統)與ESG理念發表會，台北市長柯文哲、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、海基會董事長許勝雄、工商協進會理事長林伯豐、華南銀行董事長張雲鵬、台達電（2308）董事長海英俊等工商金融界人士，應邀出席活動，並對威京總部集團在ESG中節能減碳、吸碳抗暖的決心，表示肯定。

威京總部集團主席沈慶京表示，2004年目睹南亞大海嘯的重大傷亡，認為氣候變遷的嚴重程度恐遠勝於各研究機構的調查，全球暖化猶如重力加速度般不斷加速，他認為不只口號更是行動。威京總部集團嶄新的CIS將以天空淺藍展示對於環保的重視；海洋深藍傳達生物多樣性；大地綠堅守吸碳抗暖，保護地球。希望帶動全球在節能減碳、吸碳抗暖方面做出更大的貢獻。

集團旗下的中華工程（2515），目前在建中總樓地板面積10.7萬坪(約35萬平方米)的土城AI智慧園區，將有高達78.5%，8,400坪(約27,700平方米)的綠覆地面積，預估固碳量7,500噸，並規劃2萬噸以上的雨水與中水回收量(遠超過原審查核准計畫量1萬噸)，太陽能年發電量284,500度電，更向市民開放公園、空中跑道與275坪(約900平方米)的公立托育中心。

中石化（1314）則不斷加速投入減碳行動，設定年減排2%的目標，過去10年來已投入超過數十億元改善設備，年碳排量由250萬噸減至191萬噸，相當於1,504座大安森林公園的吸碳量，並在今年獲得TCSA台灣企業永續獎頒發環境面三獎項殊榮(氣候領袖獎、水資源領袖獎、循環經濟領袖獎)，期望在2050年前達到淨零排碳的目標。(詳見中石化附件資料)

中石化雙主軸另一個業務-房地產開發-京華廣場肩負起再造未來化商辦的重責大任，以韌性城市為出發點，設計雙排樹人行步道、友善自行車道，推動休閒化辦公與疫情共存，提供同仁美好工作環境，打造創新商辦地標，創造近萬個就業機會，為企業的社會責任做出具體貢獻。

另外， 11年前(2010年)亞太會館改建時，當年年僅34歲的國際綠建築大師Vincent Callebaut，因設計理念符合沈慶京要求的國際競圖中融入高樓建築每層樓種樹的方向，打造出今日的「陶朱隱園」。

沈慶京表示，「陶朱隱園」建築壽命超過一般高端建築10倍以上，但因造價成本高於當時豪宅3倍以上，更需3倍工期令沈慶京難以抉擇，所幸獲得現任海基會董事長許勝雄、前經建會主委蔡勳雄的認同與支持，成就出垂直森林建築-陶朱隱園，此一兼具節能減碳、吸碳抗暖的國際級藝術建築地標。

他強調，走在世界尖端的吸碳藝術建築「陶朱隱園」，獨特的建築設計，以二千五百年地震回歸周期規劃的隔震系統，千年的結構壽命可大量減少未來頻繁拆建所產生的10倍以上碳足跡。每一層空中花園均種植7棵喬木，全棟共種植23,000棵喬灌木，創造出每年130噸的吸碳量。加上高樓住宅唯一擁有6台風力及太陽能年發電量37,000度電。原設計雨水回收216噸，增加至500噸，為原來綠建築核准量的2.3倍。

沈慶京指出，「陶朱隱園」已榮獲CNN評選的世界九大城市新地標中唯一頂尖住宅地標，其節能減碳、吸碳的指標性，歡迎各界充分利用。陶朱隱園樂於發揮陶朱公范蠡公益精神，創造讓各行各業走向世界尖端的被利用價值，為永續發展做出快速的行動。