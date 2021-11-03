快訊

最後機會！藝FUN券第四波中籤號碼出爐 幸運兒爽拿6百

演訓誤觸開關！阿帕契直升機發射架脫落 航特部釐清肇因

隆陽電子通過TS-16949認證 搶攻汽車電子商機

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

鼎炫-KY（8499）旗下隆揚電子IATF 16949:2016 認證，正式進軍車用市場。

隆陽致力新材料開發和電磁波管理數十年，不論是5G材料、電磁波屏蔽材料和散熱材料的開發，皆隨著電子科技業的進展滿足客戶需求。近期隆揚經過逾一年努力，取得16949認證，伴隨著車用市場急速增長，提供隆揚極大的發展機會。

鼎炫表示，拜新能源車、ADAS(先進駕駛輔助系統)、車用娛樂系統及5G通訊蓬勃發展之賜，汽車電子零件數量及成本占比由2000年時的19.1%大幅增長至2020年的34.3%，預計到2030年將逼近50%。

在車用電子新興應用產品方面，隆揚所投資的上游複合材料，對新能源車的興起，也占據重要的戰略地位。新能源車最重要的性能指標之一「電池重量能量密度及體積能量密度」上，除了三元鋰電池的配方優化外，現階段投入最多的即是正、負極材料的薄型化，如負極材料的銅箔厚度由12um轉換到8um，未來將再進一步減薄至6um，隆揚子公司已掌握6um及未來下一代負極材料(可達3um)的生產技術，並利用特有的工法，進一步將複合材料的技術結合在產品內。

產品除了具備常規高平坦、極佳的均勻性及高機械強度外，並附加一至多層的複合材料，鋰電池的材料厚度將得到進一步的薄化，也提高能量密度，同時該技術也獲得新興電池技術廠商的青睞，將有機會搭載於新能源車最佳解決方案-固態電池之中，意即該技術將通用於既有的三元鋰電池及未來的固態電池。

新能源車

延伸閱讀

凱基投顧看好三利多 台股迎財報上修行情

凱基投顧看好企業獲利上修支撐台股多頭 聚焦五大族群

固緯切入電動車充電樁測試 看好車電新能源應用

車用電子潛力股 選誰？

相關新聞

元宇宙題材只是「包裹商機糖衣的泡沫」？一文解析台廠為何在VR代工無存在感

趕在10月最後1個周末前夕，社群網站「臉書」（FB）的創辦人祖克柏，宣布公司成立17年來最重要的一個聲明：這家擁有28億名用戶的社群霸主，將把公司改名為「Meta」，全力往元宇宙（Metaverse）商機轉型。

台積電3奈米將試產！按計畫開發 速度提升11%、節能27%

台積電正在持續推進3奈米開發的多元應用，據數據顯示，該製程節點目標較5奈米家族在效能、功耗及面積（Performance...

跟隨台積電腳步 榮化砸47億元啟動台、美大擴產

跟隨台積電（2330）的腳步，李長榮化工今天宣布大手筆投資47億元，在台、美兩地同步展開大擴產，擬在台中及美國亞歷桑那州...

塞港及大陸恒大、限電陰影 台經院9月製造業分數再減

台經院今天發布9月製造業景氣燈號，景氣信號值由8月修正後之16.48分，減少0.21分至16.27分，燈號續為代表揚升的...

遠傳網路門市雙11優惠起跑 線上申辦7-11取貨超便捷

全館歡慶！遠傳網路門市雙11優惠即刻展開，入手CP值超高的電信服務就趁現在！11/30前只要在遠傳（4904）網路門市申...

台灣量子電腦的發展到哪裡了？ 量子世代產學佈局

最近，IBM與Google都做出數十個量子位元（qubit）的量子電腦，IBM甚至開放雲端操作給使用者，許多企業乃至國家研究單位也投注大量資金與人才。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。