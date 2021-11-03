隆陽電子通過TS-16949認證 搶攻汽車電子商機

鼎炫-KY（8499）旗下隆揚電子IATF 16949:2016 認證，正式進軍車用市場。

隆陽致力新材料開發和電磁波管理數十年，不論是5G材料、電磁波屏蔽材料和散熱材料的開發，皆隨著電子科技業的進展滿足客戶需求。近期隆揚經過逾一年努力，取得16949認證，伴隨著車用市場急速增長，提供隆揚極大的發展機會。

鼎炫表示，拜新能源車、ADAS(先進駕駛輔助系統)、車用娛樂系統及5G通訊蓬勃發展之賜，汽車電子零件數量及成本占比由2000年時的19.1%大幅增長至2020年的34.3%，預計到2030年將逼近50%。

在車用電子新興應用產品方面，隆揚所投資的上游複合材料，對新能源車的興起，也占據重要的戰略地位。新能源車最重要的性能指標之一「電池重量能量密度及體積能量密度」上，除了三元鋰電池的配方優化外，現階段投入最多的即是正、負極材料的薄型化，如負極材料的銅箔厚度由12um轉換到8um，未來將再進一步減薄至6um，隆揚子公司已掌握6um及未來下一代負極材料(可達3um)的生產技術，並利用特有的工法，進一步將複合材料的技術結合在產品內。

產品除了具備常規高平坦、極佳的均勻性及高機械強度外，並附加一至多層的複合材料，鋰電池的材料厚度將得到進一步的薄化，也提高能量密度，同時該技術也獲得新興電池技術廠商的青睞，將有機會搭載於新能源車最佳解決方案-固態電池之中，意即該技術將通用於既有的三元鋰電池及未來的固態電池。