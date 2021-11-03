劉佩真：台積電居領先地位 3奈米量產時程可如期達標

外傳台積電（2330）正費力轉進3奈米製程，明年iPhone新機iPhone 14的處理器不太可能採用3奈米晶片，台經院產經資料庫總監劉佩真今（3）日強調，台積電在鰭式場效電晶體架構生態系的掌握度高，3奈米量產時程將可如期達標，在明年下半年量產，且讓蘋果搭載在A16應用處理器上，蘋果仍是3奈米製程的大客戶。

美國9to5mac網站引用科技資訊媒體《The Information》周二的報導指出，台積電正費力轉進3奈米製程，明年iPhone新機iPhone 14的處理器不太可能採用3奈米晶片；《The Information》表示，iPhone 13的A15處理器是採用台積電5奈米製程晶片；不過正處於轉換到3奈米製造中的台積電，遭遇挑戰。

該報導同時指出，由於台積電3奈米製程的發展狀況，iPhone的處理器將連續三年（含明年在內）採用相同製程晶片。

劉佩真表示，台積電從5奈米製程進入到3奈米，在技術的門檻上更加提高，3奈米製程相較5奈米製程，晶片運作效能更提升10~15%，且在功耗的減少程度上必須達到25~30%。

劉佩真說，台積電在3奈米製程沿用5奈米、4奈米鰭式場效電晶體(FinFET)架構，因為台積電在鰭式場效電晶體架構生態系的掌握度較高，且3奈米製程較能夠達到成本效率，能夠符合客戶的需求，明年下半年台積電還是能如期在3奈米製程順利量產，屆時也能夠讓蘋果搭載在A16應用處理器上。

劉佩真指出，三星雖宣稱明年上半年將會在3奈米製程導入GAA製程，但由於環繞式閘極陣列架構上整個技術門檻相對是比較高的，所以更需要穩紮穩打的技術，才能提供客戶所謂符合性價比的解決方案，這個狀況對三星來講，反而是一個比較大的挑戰。

她認為，三星在技術藍圖的可實現性向來不如台積電，因此，明年上半年能否如所宣稱的量產3奈米還有待觀察；從目前整個3奈米製程比較來看，台積電沿用鰭式場效電晶體製程，在2022年下半年能夠量產的機會其實是比三星大。

劉佩真強調，台積電在業績、先進製程、國際競合等各方面仍是處於領先地位；至於外傳iPhone 14處理器將不升級採3奈米晶片，她則是認為，應僅限於傳言，台積電3奈米製程將如期量產，蘋果仍是3奈米大客戶。