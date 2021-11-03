美光推出GDDR6記憶體 為超微顯示卡打造遊戲解決方案

美商記憶體大廠美光科技今日宣布推出高性能採用最先進1z製程的 16Gb/16Gbps GDDR6 記憶體解決方案，可以搭配採用AMD RDNA 2遊戲架構的AMD Radeon RX 6000系列顯示卡使用。

配備美光 GDDR6 記憶體的 AMD Radeon RX 6000 系列精選顯示卡，包括 AMD Radeon RX 6600 系列與 Radeon RX 6700 系列顯示卡，預計在今年第4季上市。

美光領先業界，率先量產1z製程的最新版繪圖用GDDR6 記憶體，再次應證美光創新的深厚傳統。美光表示，將持續與產業龍頭合作，創造突破性的性能表現，並提供最先進的遊戲解決方案。

美光指出，隨繪圖與遊戲應用的性能需求日漸提升，對高頻寬記憶體與系統性能的需求也跟著水漲船高。現代遊戲玩家要求高解析度的沉浸式體驗，而支援高畫面速率的 GDDR6 正好能滿足這個期望。GDDR6所具備的優異性能與速度，能大幅降低延遲時間，並向遊戲玩家展現出栩栩如生的效果。

美光副總裁暨高性能記憶體與網路事業部總經理 Mark Montierth 表示，美光致力於為客戶在頂尖繪圖領域推動產品創新，透過結合 AMD 繪圖處理器（GPU）的運算能力，美光所推出的GDDR6超頻解決方案，將有效強化使用者體驗，並改善遊戲運作性能。

AMD RDNA 2 遊戲架構的性能和功耗效率在優化後得到顯著提升，而 AMD Radeon RX 6000 系列顯示卡則運用 AMD RDNA 2 遊戲架構的優勢，滿足現代遊戲玩家日益苛刻的效能需求，包含提供高畫面速率、前所未有的視覺逼真度、以及更快速回應的遊戲體驗。

AMD 全球副總裁暨繪圖事業群總經理 Scott Herkelman 表示，開發 Radeon RX 6000 系列顯示卡的初衷就是為了絕不妥協的高性能遊戲體驗，在美光的記憶體加持下，公司將能達到這個目標。美光在開發先進記憶體產品方面擁有悠久的歷史，而 AMD 也和美光的工程團隊密切合作，針對採用 RDNA 2 架構的顯示卡提升 GDDR6，讓我們的主機板合作夥伴在為遊戲玩家製作額外設計時，能有更多選項和彈性。