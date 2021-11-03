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美光推高性能GDDR6記憶體 實現高畫面速率4K遊戲體驗

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

全球記憶體大廠美光科技今（3）日宣布推出高性能 16Gb/16Gbps GDDR6 記憶體解決方案，可以搭配採用 AMD RDNA™ 2 遊戲架構的 AMD Radeon™ RX 6000 系列顯示卡使用。該款最新版 GDDR6 記憶體使用美光的先進 1z 製程技術，可以達到最高 512GB/s 的系統性能，適合如遊戲與繪圖處理等性能需求較高的應用。

隨著繪圖與遊戲應用的性能需求日漸提升，對高頻寬記憶體與系統性能的需求也跟著水漲船高。現代遊戲玩家要求高解析度的沉浸式體驗，而支援高畫面速率的 GDDR6 正好能滿足這個期望。GDDR6 所具備的優異性能與速度，能大幅降低延遲時間，並向遊戲玩家展現出栩栩如生的效果。

美光副總裁暨高性能記憶體與網路事業部總經理 Mark Montierth 表示：「美光致力於為客戶在頂尖繪圖領域推動產品創新，透過結合 AMD GPU 的運算能力，美光所推出的 GDDR6 超頻解決方案，將有效強化使用者體驗，並改善遊戲運作性能。」

AMD RDNA 2 遊戲架構的性能和功耗效率在優化後得到顯著提升，而 AMD Radeon RX 6000 系列顯示卡則運用 AMD RDNA 2 遊戲架構的優勢，滿足現代遊戲玩家日益苛刻的效能需求，包含提供高畫面速率、前所未有的視覺逼真度、以及更快速回應的遊戲體驗。

配備美光 GDDR6 記憶體的 AMD Radeon RX 6000 系列精選顯示卡，包括 AMD Radeon RX 6600 系列與 Radeon RX 6700 系列顯示卡，預計在 2021 年第四季上市。

AMD 美光 記憶體

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