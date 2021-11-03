快訊

直播／今本土、死亡案例再+0 新增境外移入7例

從軍訓教官升到上將的傳奇...國防部前部長湯曜明逝世 享壽81歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跟隨台積電腳步 榮化砸47億元啟動台、美大擴產

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導
榮化總經理劉文龍。（記者曾仁凱／攝影）
榮化總經理劉文龍。（記者曾仁凱／攝影）

跟隨台積電（2330）的腳步，李長榮化工今天宣布大手筆投資47億元，在台、美兩地同步展開大擴產，擬在台中及美國亞歷桑那州各設置年產3萬噸的電子級異丙醇（EIPA）產能，暫訂2024年初同步完工，屆時榮化的EIPA產能將較目前倍增。

榮化總經理劉文龍今天表示，半導體產業已成為台灣的護國神山，榮化的電子級IPA廣泛應用做為工業與電子業溶劑，像是供應國際半導體大廠用在製程中晶圓清潔。尤其在7奈米以下的半導體先進製程，目前全球只有兩家化學品廠商有能力提供，榮化是其中一家，另一家為日商。

配合大客戶台積電的海內外擴張需求，劉文龍今天首度公開證實，榮化正在籌備美國設廠計畫，將落腳亞歷桑那州，目前已經選好地址，正在規劃中，最快明年第1季就會開始動工，主要將生產EIPA，初期規劃年產能為3萬噸，投資金額約1億美元（約新台幣28億元）。

劉文龍表示，此次美國設廠計畫，除了配合國內客戶的海外設廠動作，另外也已經掌握到2、3家美國客戶的訂單，目前的3萬噸產能只是第一期，由於此次榮化取得的土地面積相當大，未來視產業群聚情況，不排除還會有後續的擴張計畫。

除此之外，榮化也宣布加碼在台投資，投下19億元進駐中部科學園區，包括新增電子級異丙醇產線，與收購日本光學液晶材料大廠JSR株式會社旗下台灣捷時雅邁科公司（JMW）的台灣工廠資產。同樣擬規劃建置年產能3萬噸的電子級異丙醇產能，由於牽涉到與JSR的交接問題，中科擴張計畫預計明年稍晚動工，同樣目標2014年初完工。

劉文龍說，榮化目前的電子級IPA總產能約6萬噸，主要在高雄有5億噸、和大陸鎮江的1萬噸。此次中科擴廠計畫主要是考量就近服務客戶，因為國內半導體廠很多集中在新竹和台中，過去要從高雄廠拉過來，接下來在中科設廠，可以省下運輸成本、並減少碳排。

榮化一口氣展開台、美兩地擴張計畫，總投資金額約47億元，屆時將一口氣增加6萬噸的EIPA產能，對照目前的產能規模將倍增，可望為公司營運拉出一條新的成長曲線。目前整體IPA產品占榮化營收比重約兩成，屆時隨著新廠完工，目標2025年IPA占公司營收比重要拉升到三分之一。

李長榮化工 半導體

延伸閱讀

台積電拍板擴廠 耗高水電綠營籲快建中火燃氣機組

台積電3奈米將試產！按計畫開發 速度提升11%、節能27%

台股開盤上漲21點指數17,087點 台積電開盤上漲5元

躍居第七大！輝達市值首度超越波克夏 三個月猛飆33%

相關新聞

元宇宙題材只是「包裹商機糖衣的泡沫」？一文解析台廠為何在VR代工無存在感

趕在10月最後1個周末前夕，社群網站「臉書」（FB）的創辦人祖克柏，宣布公司成立17年來最重要的一個聲明：這家擁有28億名用戶的社群霸主，將把公司改名為「Meta」，全力往元宇宙（Metaverse）商機轉型。

台灣量子電腦的發展到哪裡了？ 量子世代產學佈局

最近，IBM與Google都做出數十個量子位元（qubit）的量子電腦，IBM甚至開放雲端操作給使用者，許多企業乃至國家研究單位也投注大量資金與人才。

台積電3奈米將試產！按計畫開發 速度提升11%、節能27%

台積電正在持續推進3奈米開發的多元應用，據數據顯示，該製程節點目標較5奈米家族在效能、功耗及面積（Performance...

因官僚文化挨批走向消亡的微軟 如何在他的5大心法領導下超車蘋果？

2021年10月29日，在優於預期的財報表現加持下，微軟再度「超車」蘋果，以2.49兆美元規模，成為全球市值最高企業。

跟隨台積電腳步 榮化砸47億元啟動台、美大擴產

跟隨台積電（2330）的腳步，李長榮化工今天宣布大手筆投資47億元，在台、美兩地同步展開大擴產，擬在台中及美國亞歷桑那州...

塞港及大陸恒大、限電陰影 台經院9月製造業分數再減

台經院今天發布9月製造業景氣燈號，景氣信號值由8月修正後之16.48分，減少0.21分至16.27分，燈號續為代表揚升的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。