跟隨台積電腳步 榮化砸47億元啟動台、美大擴產

跟隨台積電（2330）的腳步，李長榮化工今天宣布大手筆投資47億元，在台、美兩地同步展開大擴產，擬在台中及美國亞歷桑那州各設置年產3萬噸的電子級異丙醇（EIPA）產能，暫訂2024年初同步完工，屆時榮化的EIPA產能將較目前倍增。

榮化總經理劉文龍今天表示，半導體產業已成為台灣的護國神山，榮化的電子級IPA廣泛應用做為工業與電子業溶劑，像是供應國際半導體大廠用在製程中晶圓清潔。尤其在7奈米以下的半導體先進製程，目前全球只有兩家化學品廠商有能力提供，榮化是其中一家，另一家為日商。

配合大客戶台積電的海內外擴張需求，劉文龍今天首度公開證實，榮化正在籌備美國設廠計畫，將落腳亞歷桑那州，目前已經選好地址，正在規劃中，最快明年第1季就會開始動工，主要將生產EIPA，初期規劃年產能為3萬噸，投資金額約1億美元（約新台幣28億元）。

劉文龍表示，此次美國設廠計畫，除了配合國內客戶的海外設廠動作，另外也已經掌握到2、3家美國客戶的訂單，目前的3萬噸產能只是第一期，由於此次榮化取得的土地面積相當大，未來視產業群聚情況，不排除還會有後續的擴張計畫。

除此之外，榮化也宣布加碼在台投資，投下19億元進駐中部科學園區，包括新增電子級異丙醇產線，與收購日本光學液晶材料大廠JSR株式會社旗下台灣捷時雅邁科公司（JMW）的台灣工廠資產。同樣擬規劃建置年產能3萬噸的電子級異丙醇產能，由於牽涉到與JSR的交接問題，中科擴張計畫預計明年稍晚動工，同樣目標2014年初完工。

劉文龍說，榮化目前的電子級IPA總產能約6萬噸，主要在高雄有5億噸、和大陸鎮江的1萬噸。此次中科擴廠計畫主要是考量就近服務客戶，因為國內半導體廠很多集中在新竹和台中，過去要從高雄廠拉過來，接下來在中科設廠，可以省下運輸成本、並減少碳排。

榮化一口氣展開台、美兩地擴張計畫，總投資金額約47億元，屆時將一口氣增加6萬噸的EIPA產能，對照目前的產能規模將倍增，可望為公司營運拉出一條新的成長曲線。目前整體IPA產品占榮化營收比重約兩成，屆時隨著新廠完工，目標2025年IPA占公司營收比重要拉升到三分之一。