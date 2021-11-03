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一億國民的內戰總動員：衣索比亞「首都圍城戰」殺戮待命

塞港及大陸恒大、限電陰影 台經院9月製造業分數再減

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

台經院今天發布9月製造業景氣燈號，景氣信號值由8月修正後之16.48分，減少0.21分至16.27分，燈號續為代表揚升的黃紅燈。雖然是連續第五個黃紅燈，但是且因塞港缺櫃及中國大陸恒大債務及限電陰影，信號分數略低於前幾個月的表現，製造業廠商對當月與未來半年景氣表現看法較8月更悲觀。

台經院指出，1年9月台經院製造業景氣燈號部分，國內仍受惠於全球經濟復甦，美歐進入年終銷售季及國際消費性電子陸續推出新品，出口、外銷訂單及生產等經濟指標續呈現雙位數成長，惟Delta疫情反覆加上東南亞疫情仍未平復、美國債務上限議題發酵及中國恒大債務危機等，影響需求面指標表現，缺櫃、缺料等問題持續，再加上中國限電問題，不僅運輸成本增加，也加速原物料價格上漲，影響了原物料投入面及成本面指標的表現。

另外，台股在上述因素干擾下呈現震盪，所幸電子零組件、機械及電腦資通信類股指數上揚，推升經營環境指標表現。因此，整體製造業景氣信號值由8月16.48分減為16.27分，燈號續為代表揚升的黃紅燈。

就細部產業來看，在電子零組件業方面，受惠於國際品牌消費性電子新品推出，加上5G、物聯網等晶片需求仍殷，帶動出口、外銷訂單及生產指數持續熱絡，推升需求、原物料投入面等指標表現，致9月本產業景氣燈號續維持7月代表景氣揚升的黃紅燈。

在機械設備業方面，受惠於全球景氣復甦，對自動化等設備需求殷切，推升經營環境面等指標，出口、生產及外銷訂單漲幅呈雙位數成長，惟9月表現較8月增幅減少，致9月本產業景氣燈號由8月代表揚升的黃紅燈轉為代表持平的綠燈。

展望未來，台經院表示，國內疫情已趨緩和及疫苗覆蓋率己超過7成，內需型服務可望在政府五倍券及年終買氣，刺激民間消費力道的加大。不過，外在環境，包括中國因十一長假後，疫情再度復發，能耗雙控政策及恒大債務危機等對中國產業結構的重大影響，是否會衝擊其供應鏈？東南亞疫情仍待平復，冬季是否捲土重來影響各國經濟表現？皆是未來觀察重點。

景氣燈號

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