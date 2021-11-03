台積電3奈米將試產！按計畫開發 速度提升11%、節能27%

台積電正在持續推進3奈米開發的多元應用，據數據顯示，該製程節點目標較5奈米家族在效能、功耗及面積（Performance，Power，Area；PPA）同步精進，其中在速度提升11%之際將更節能27%，此外3奈米家族還有多個版本延伸配合HPC客戶需求特殊化設計。

台積電近期在開放創新論壇釋出更多先進製程技術演進過程的數據，依據semiwiki整理論壇簡報顯示，台積電先進製程持續推進若以ARM架構模擬之下，3奈米製程在開放創新夥伴的設計技術協同優化 (DTCO) 之下目標PPA較5奈米將達成包含邏輯密度增加!1.6倍以上、傳輸速度提升11%以及更節能27%。

同時台積電也在論壇上展示3奈米家族的N3HPC相關技術。

台積電總裁魏哲家日前在10月14日法說會上已提及，台積電3奈米按照計畫開發，獲得諸多客戶參與，也已開發完整平台支援高效能運算及智慧手機應用。目標在 2021年試產，並預計2022下半年量產。此外，台積電也將推出3奈米製程的延伸N3E製程，該製程將在3奈米量產後一年量產。