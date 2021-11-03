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9月製造業景氣再亮黃紅燈 缺櫃、塞港問題持續分數續降

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
台經院今（3）日發布9月製造業景氣燈號，景氣信號值由8月修正後之16.48分，減少0.21分至16.27分，燈號續為代表揚升的黃紅燈。值得注意的是，製造業景氣燈號雖然出現今年以來第七個代表揚升的黃紅燈，但從信號分數來看，此次黃紅燈的分數低於前幾個月的表現。 圖／台經院提供
台經院今（3）日發布9月製造業景氣燈號，景氣信號值由8月修正後之16.48分，減少0.21分至16.27分，燈號續為代表揚升的黃紅燈。值得注意的是，製造業景氣燈號雖然出現今年以來第七個代表揚升的黃紅燈，但從信號分數來看，此次黃紅燈的分數低於前幾個月的表現。 圖／台經院提供

台經院今（3）日發布9月製造業景氣燈號，景氣信號值由8月修正後之16.48分，減少0.21分至16.27分，燈號續為代表揚升的黃紅燈。值得注意的是，製造業景氣燈號雖然出現今年以來第七個代表揚升的黃紅燈，但從信號分數來看，此次黃紅燈的分數低於前幾個月的表現。

關於整體製造業景氣，台經院分析，國內仍受惠於全球經濟復甦，美歐進入年終銷售季及國際消費性電子陸續推出新品，出口、外銷訂單及生產等經濟指標續呈現雙位數成長，惟Delta疫情反覆加上東南亞疫情仍未平復、美國債務上限議題發酵及中國恒大債務危機等，影響需求面指標表現，缺櫃、缺料等問題持續，再加上中國限電問題，不僅運輸成本增加，也加速原物料價格上漲，影響了原物料投入面及成本面指標的表現。此外，台股也在上述因素干擾下呈現震盪，所幸電子零組件、機械及電腦資通信類股指數上揚，推升經營環境指標表現。

就細部產業來看，台經院指出，在電子零組件業方面，受惠於國際品牌消費性電子新品推出，加上5G、物聯網等晶片需求仍殷，帶動出口、外銷訂單及生產指數持續熱絡，推升需求、原物料投入面等指標表現，致9月本產業景氣燈號續維持7月代表景氣揚升的黃紅燈。

在機械設備業方面，受惠於全球景氣復甦，對自動化等設備需求殷切，推升經營環境面等指標，出口、生產及外銷訂單漲幅呈雙位數成長，惟9月表現較8月增幅減少，致9月本產業景氣燈號由8月代表揚升的黃紅燈轉為代表持平的綠燈。

整體來看，9月份受惠於歐美進入聖誕節售銷檔期、國際消費電子新品陸續推出的備貨效應，帶動出口、生產及外銷訂單等指標續強，惟宅經濟需求趨緩及部分產品已進入年終庫存調整期，產品需求成長力道減弱，製造業廠商對當月與未來半年景氣表現看法較8月調查略呈悲觀，也影響需求面指標表現，中國恒大債務引發全球金融動盪風險及限電的產能失衡問題，影響了需求面及原物投入面指標表現。

值得注意的是，製造業景氣燈號雖然出現今年以來第七個代表揚升的黃紅燈，但從信號分數來看，此次黃紅燈的分數低於前幾個月的表現。台經院表示，除了前述問題及去年比較基期較高等因素外，缺櫃塞港問題，已導致國際運輸成本的大幅增加，亦影響成本面指標。

展望未來，國內疫情已趨緩和及疫苗覆蓋率己超過七成，內需型服務可望在政府五倍券及年終買氣，刺激民間消費力道的加大。不過，外在環境，包括中國因十一長假後，疫情再度復發，能耗雙控政策及恒大債務危機等對中國產業結構的重大影響，是否會衝擊其供應鏈？東南亞疫情仍待平復，冬季是否捲土重來影響各國經濟表現？皆是未來觀察重點。

景氣燈號 疫情

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