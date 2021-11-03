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威剛推LEGEND系列固態硬碟 專業效能為各創作者打造

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

全球記憶體領導品牌威剛科技（3260）今（3）日推出專為內容創作者打造的LEGEND系列固態硬碟LEGEND840、LEGEND750和LEGEND 740。LEGEND 840為新一代PCIe 4.0固態硬碟，對於3D渲染、高複雜度的讀寫工作具有相當優異的效能；LEGEND 750與740為中高階PCIe 3.0固態硬碟，適用於影像處理、繪圖或是遊戲等大檔案處理。LEGEND全系列三款不同速度規格，面對多樣性的創作者市場，提供全面性的解決方案。

威剛科技表示，LEGEND 840搭載新世代傳輸介面PCIe Gen4 x4，符合NVMe 1.4標準，連續讀寫速度可達每秒5,000/4,500MB，較一般PCIe 3.0固態硬碟傳輸速度提升3倍，並可完全向下相容PCIe 3.0平台。此外，LEGEND 840可安裝於PS5遊戲機中，作為遊戲硬碟備份，解決超高解析遊戲畫面容易造成PS5既有儲存空間不足的問題，同時，LEGEND 840尺寸符合可PS5插槽設計，玩家可輕鬆體驗流暢遊戲。

LEGEND 750與740皆搭載PCIe Gen3 x4傳輸介面，符合NVMe 1.3標準，連續讀寫速度分別達到每秒3,500/3,000MB與2,500/2,000MB，相容於輕薄筆電，並支援最新Intel與AMD平台。

此外，威剛科技也指出，LEGEND 840、750和740皆搭載SLC快取演算法和HMB技術(Host Memory Buffer)，在系統載入和資料緩存，擁有獨特優勢；最高4K隨機讀寫速度分別達440K/400K、480K/260K和180K/200K IOPS，提高創作過程多工處理的效率。此外，針對長時間運作的考量，全系列擁有沉穩典雅的散熱片設計，能有效降溫15%，維持穩定高效創作，除此之外，LEGEND系列皆能提供最高1TB的容量。

固態硬碟 PS5

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