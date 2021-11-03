筆電Q4出貨現疲態 僅戴爾、蘋果逆勢走強

根據DIGITIMES Research分析師蕭聖倫研究調查，歐美教育標案雖現斷崖式衰退，但企業重啟帶來強勁的商務NB需求，加上品牌商唯恐塞港致無法於旺季上架而提前出貨，以及部分料況改善下，2021年第3季全球NB出貨量(未計可拆卸式機種)表現優於預期，較前季再成長3.1%。第4季商務巿場雖將維持強勢出貨，但疫情緩和使消費巿場缺乏刺激，及教育機種出貨反彈程度有限，預期全球NB出貨量季增及年增率皆將同步轉負，但出貨仍將維持在6,100萬台以上水準。

第4季前六大品牌預估僅戴爾(Dell)及蘋果(Apple)出貨量較前季增長，其中，戴爾因主攻需求強勁的商務巿場，加上長短料控管得宜；蘋果14吋及16吋新品雖未如預期於8月放量，但將全力衝刺第4季出貨，可望帶動其整體NB出貨量季增達2位數。

龍頭聯想中國巿場將遭遇華為反擊，主攻的歐洲及日本巿場亦有反轉跡象，使其整體出貨預期季減5%以上；第二名惠普(HP)第3季受Chromebook標案出貨蹦跌影響而顯著衰退，第4季試圖從商務巿場反攻，但高階面板缺口及長短料問題將抑制其出貨力道。華碩（2357）雖開始耕耘商務巿場，但相關貢獻有限，消費巿場需求逐步下滑仍將打擊其第4季出貨力道；宏碁（2353）則因Chromebook需求持續減少，季衰退程度預料大於華碩。

台灣代工廠表現方面，廣達（2382）第3季因教育巿場衰退，導致Chromebook訂單大減，佔比大幅下降，第4季在蘋果新機放量及Chromebook出貨反彈下，佔比可望反彈回升。