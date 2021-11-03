中國晶矽產能增加 台灣業者：原料價格有望緩解

今年以來太陽能上游原材料價格飆漲，衝擊全球太陽能電廠建置進度，近日市場傳出，中國永祥新能源即將有二期5.1萬噸高純晶矽的新產能開出，對此國內太陽能廠茂迪（6244）總經理葉正賢表示，將有機會讓上游原材料瘋漲的情況獲得緩解。

根據陸媒報導，昨（2）日中國的永祥新能源隆重舉行二期5.1萬噸高純晶矽產線試車，該公司高層也表示，這代表永祥新能源二期項目全面進入生產運行階段。

據了解，今年中國的通威集團旗下包括永祥新能源的一期產能、內蒙古通威一期和永祥多晶矽公司都一路維持全產能生產，隨著近日永祥新能源二期項目的正式運轉並加入投產，再加上公司已有的8萬噸產能，以及年底前永祥雲南保山基地一期5萬噸高純晶矽項目的如期投產，屆時通威高純晶矽產能將超過18萬噸。此外，內蒙古通威二期5萬噸高純晶矽項目正按既定計劃開工建設，永祥能源科技20萬噸高純晶矽項目（一期10萬噸）也已如期啟動。

對於中國的高純晶矽後續有望再開出新的產能供給市場，國內太陽能廠茂迪總經理葉正賢也表示，市場的供給增加下，將有機會讓太陽能上游原材料瘋漲的情形獲得緩解，後市也有機會讓矽材料價格開啟下行通道，而原材料價格若能趨緩、甚至回跌，葉正賢認為，也將有助國內綠能產業及政策的持續推動。