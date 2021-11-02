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供應鏈問題待解 業內消息稱OSAT難以提高DDI封測報價

集微網 / 集微網

集微網消息，據業內消息人士透露，由於供應鏈的成本和結構問題尚未得到解決，南茂、頎邦等顯示驅動晶片（DDI）封測廠商（OSAT）難以在2022年上半年之前上調DDI封測報價。

Digitimes報導指出，消息人士稱，因爲面板製造商即DDI的主要客戶一直遭受電視用面板價格和組件供應短缺的困擾，他們普遍採取抵制DDI報價上調的態度。

另外，消息人士稱，對於封測廠商而言，最重要的是將IC封裝/測試能力的利用率保持在預期水平。一些封測廠商已與IC設計公司簽訂了2至3年的郃同，後者有義務根據2022年和2023年期間的合同，以一定數量利用前者新的先進IC測試設備的能力。

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