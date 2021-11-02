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商用筆電需求夯 Q3筆電面板出貨創歷史新高

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
近年筆電面板出貨量表。記者李珣瑛／ 翻攝
近年筆電面板出貨量表。記者李珣瑛／ 翻攝

根據集邦科技（TrendForce）研究指出，由於筆電面板需求持續暢旺，加上上游材料如IC、Tcon供給增加，2021年第三季筆電面板出貨再度創下歷史新高，達7,227萬片，季增7.1%。

TrendForce表示，受惠於宅經濟效應帶動，2021年自第一季至第三季筆電面板出貨量不斷創下歷史新高，然面板需求已經開始出現部分轉弱的跡象，目前商用機種需求仍強，消費機種與Chromebook需求皆已開始下滑，而隨著Chromebook需求下修，其主流尺寸11.6吋面板出貨數量也隨之下降，第三季僅達1,088萬片，季減28.3%，預估第四季將再進一步減少。此外，由於商用機種需求仍強勁，故面板廠迅速轉往14吋及15.6吋面板，兩款尺寸第三季合計出貨量達4,645萬片，季增20.2%此也成為推升第三季整體筆電面板出貨創新高的關鍵原因。

由於面板廠的靈活應變，使得2021年下半年筆電面板出貨不至於受到Chromebook與消費機種需求轉弱而有太大影響，目前預估第四季筆電面板出貨量可達7,115萬片；2021全年出貨量則有望達到2.78億片，年增23.2%。

展望2022年，從供給端來看，受到2020~2021年筆電面板出貨大幅成長的激勵，使各家面板廠對於明年筆電面板出貨計畫均相當積極，各家面板廠的出貨計畫總和將達3.3億片。然須注意若明年沒有相應的筆電需求，筆電面板將有供過於求可能，並對其價格產生壓力。

從需求端來看，儘管明年Chromebook與消費需求會持續放緩，但在商用機種需求可能隨著經濟持續成長而有所延續，再加上數位轉型的帶動下，TrendForce預估2022年整體筆電面板出貨量為2.79億片，小幅成長0.3%。

面板 筆電 Chromebook

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