快訊

下班注意！北捷文湖線出現異常 辛亥至動物園站停駛

美麗新淡海影城扛不住208萬租金 告房東想「打2折」

工研院攜手日本AIST 今舉辦聯合研發成果暨研討會

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
AIST參與貴賓左起為：Deputy Division Manager前田辰郎、Group Leader保高徹生、執行役員渡利広司、Researcher 張文馨、執行役員関口智嗣、Group Leader 雨宮邦招、執行役員 臼田孝、Researcher原健翔、Principal Research Manager丸山修。工研院／提供
AIST參與貴賓左起為：Deputy Division Manager前田辰郎、Group Leader保高徹生、執行役員渡利広司、Researcher 張文馨、執行役員関口智嗣、Group Leader 雨宮邦招、執行役員 臼田孝、Researcher原健翔、Principal Research Manager丸山修。工研院／提供

全球後疫情時代的「新常態」不僅改變人類生活模式，也產生許多新興科技應用與商機。工研院今（2）日與日本最大研究機構產業技術總合研究所（National Institute of Advanced Industrial Science and Technology，簡稱AIST）舉辦「第八屆ITRI-AIST共同研討會（ITRI-AIST Joint Symposium 2021）」。

研討會今年由工研院主辦，以線上方式分兩天（11/2及11/4）舉行，針對半導體製程、COVID-19醫療檢測及人工智慧（AI）技術等現下三大熱門領域，發表12場技術成果，希望藉由彼此之研發能量，持續帶動科技交流，深化臺日技術雙贏的合作關係。

工研院院長劉文雄與AIST理事長石村和彦（ISHIMURA Katsuhiko）共同出席今日線上研討會並擔任致詞貴賓。劉文雄指出，工研院與AIST合作歷程將近20年，並於2005年簽訂合作備忘錄，開啟雙方每二年異地舉辦共同研討會（Joint Symposium）之序幕。研討會將有助雙方研究人員進行技術交流，探索未來合作項目，以創新科技解決方案，因應後疫情時代、數位轉型與晶片短缺等趨勢下所面臨的各項挑戰。

這次研討會，特別邀請包括工研院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗，分享後疫情時代臺灣產業的發展與本院推動新創育成的機制與突破、AIST執行役員関口 智嗣 （SEKIGUCHI Satoshi）闡述2020年AIST展開的第五個中長期研發計畫，以「解決社會課題」作為後續產官學機構合作的努力方向。

研討會除展現雙方現有技術合作成果，工研院各所亦傾力出動，提供先進半導體技術觀點、分享疫情下最新檢測技術，並發表智慧化「無人商店」 和「人流辨識」的AI技術，期盼激盪更多創新火花，同時更加掌握疫後臺日技術需求，以擴大彼此合作契機。

身為臺、日雙邊重要研發機構，工研院與AIST皆肩負著落實研發成果與產業接軌橋樑的角色，面對未來合作策略夥伴關係，共同抱以高度的重視與期待。相信透過此交流基礎下，雙方可持續加強包括交換技術產業資訊、簽署技術合作合約、高層互訪及定期舉辦國際會議等活動，有助推動臺日科技合作商機，共創雙贏。

工研院與日本AIST今（2） 日聯合舉辦第八屆ITRI-AIST共同研討會（ITRI-AIST Joint Symposium 2021）。圖中工研院參與主管左起為：資通所副所長花凱龍、機械所副所長周大鑫、駐日代表楊馬田、產科國際所所長蘇孟宗、院長劉文雄、量測中心執行長林增耀、巨資中心執行長馮文生、產科國際所副所長郭忠柱、電光所副所長駱韋仲。AIST理事長石村 和彦(螢幕右二)與工研院副院長張培仁（螢幕右一)則為線上出席。工研院／提供
工研院與日本AIST今（2） 日聯合舉辦第八屆ITRI-AIST共同研討會（ITRI-AIST Joint Symposium 2021）。圖中工研院參與主管左起為：資通所副所長花凱龍、機械所副所長周大鑫、駐日代表楊馬田、產科國際所所長蘇孟宗、院長劉文雄、量測中心執行長林增耀、巨資中心執行長馮文生、產科國際所副所長郭忠柱、電光所副所長駱韋仲。AIST理事長石村 和彦(螢幕右二)與工研院副院長張培仁（螢幕右一)則為線上出席。工研院／提供

工研院 半導體 日本

相關新聞

經部促工研院、英國牛津儀器聯手 創國際半導體新局

隨著半導體大廠搶進2 奈米製程後，有關電晶體結構、尺寸、薄膜厚度等關鍵元件尺寸量測精準與否，變得極具挑戰。經濟部技術處建...

元宇宙夯什麼？輝達執行長黃仁勳：虛擬世界經濟規模 終將超越實體

自由穿梭於虛實，將不只是科幻情節，出生台灣的「AI教父」、輝達執行長黃仁勳預測，我們正處在元宇宙的風口浪尖，在那裡我們能模擬一切事物，使用加密貨幣和NFT，優化企業產能，甚至實現時光旅遊。

遠傳完成全球首次5G獨立組網多切片測試 再創5G里程碑

遠傳電信（4904）今（2）日宣布攜手愛立信完成全球第一個5G獨立組網多切片測試，成功在Android終端裝置導入「使用...

問張忠謀台積電最重要成功要素為何？ 謝金河：他只吐這一字

繼2002年1月台灣加入世界貿易組織（WTO）後，《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）是近20年來我國申請加入的最重要國際經貿組織。

一樣做代工，電動車更能發揮影響力？鴻海「打群架」有3大優勢

近期「電動車」是熱門議題，從美國到台灣，人人都在談電動車。最近特斯拉股價衝破1千美元，市值來到1兆美元。上週鴻海發表其研發的3款電動車（Ｍodel C、Ｍodel E和Ｍodel T），大出風頭。

大廠VR、AR拚場 各擁優勢

網路社群龍頭臉書大動作改名Meta要轉攻元宇宙，引發全球科技迷關注，也讓虛擬實境（VR）／擴增實境（AR）裝置又躍上檯面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。