工研院攜手日本AIST 今舉辦聯合研發成果暨研討會

全球後疫情時代的「新常態」不僅改變人類生活模式，也產生許多新興科技應用與商機。工研院今（2）日與日本最大研究機構產業技術總合研究所（National Institute of Advanced Industrial Science and Technology，簡稱AIST）舉辦「第八屆ITRI-AIST共同研討會（ITRI-AIST Joint Symposium 2021）」。

研討會今年由工研院主辦，以線上方式分兩天（11/2及11/4）舉行，針對半導體製程、COVID-19醫療檢測及人工智慧（AI）技術等現下三大熱門領域，發表12場技術成果，希望藉由彼此之研發能量，持續帶動科技交流，深化臺日技術雙贏的合作關係。

工研院院長劉文雄與AIST理事長石村和彦（ISHIMURA Katsuhiko）共同出席今日線上研討會並擔任致詞貴賓。劉文雄指出，工研院與AIST合作歷程將近20年，並於2005年簽訂合作備忘錄，開啟雙方每二年異地舉辦共同研討會（Joint Symposium）之序幕。研討會將有助雙方研究人員進行技術交流，探索未來合作項目，以創新科技解決方案，因應後疫情時代、數位轉型與晶片短缺等趨勢下所面臨的各項挑戰。

這次研討會，特別邀請包括工研院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗，分享後疫情時代臺灣產業的發展與本院推動新創育成的機制與突破、AIST執行役員関口 智嗣 （SEKIGUCHI Satoshi）闡述2020年AIST展開的第五個中長期研發計畫，以「解決社會課題」作為後續產官學機構合作的努力方向。

研討會除展現雙方現有技術合作成果，工研院各所亦傾力出動，提供先進半導體技術觀點、分享疫情下最新檢測技術，並發表智慧化「無人商店」 和「人流辨識」的AI技術，期盼激盪更多創新火花，同時更加掌握疫後臺日技術需求，以擴大彼此合作契機。