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Chromebook第3季出貨銳減 市占率降至9％

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導

大陸媒體IT之家報導，根據Canalys發布報告指出，2021年第三季全球個人PC（包括平板電腦）出貨量年減2%，其中下滑最大的當屬Chromebook，其銷量占整體筆電市場份額，從第二季的18%，降低到第三季的9%。

Canalys指出，2021年第三季的市場總銷量仍高於疫情之前的水準，但因整體供應鏈的供貨問題，可能使全世界的PC製造商在未來幾個季度的出貨情況變得更加困難。

現階段因疫情而導致的銷售熱潮逐漸開始消退，其所帶動的教育市場也趨於飽和，Chromebook的總體銷量年減37%，共售出530萬台，反映市場的低迷。全球頂級Chromebook零售商受巨大打擊，排名第一的Chromebook製造商聯想銷量年減超過20%，排名第二的惠普降幅高達66%，排名第三的宏碁（2353）下降也超過28%。

Canalys分析師表示，Chromebook在2021年第三季銷售的低迷與現階段市場的飽和度有很大的關係，這並不是單純因為零組件短缺或其他供應鏈方面的問題，還包括美國和日本等主要教育市場的需求達到了飽和點，公共大眾對數位教育專案的需求正在逐漸趨緩。

Chromebook

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