愛普營運放量成長強勁 第三季獲利再創新高

愛普科技（6531）2日舉辦線上法人說明會並公布第三季財報，其中，第三季稅後淨利創單季歷史新高，由於對外發行股數倍增，每股盈餘亦做了相對應的調整，第三季EPS 4.56元，累積前三季EPS 為10.01元，愛普表示，近期物聯網、穿戴式裝置的終端需求強勁，未來隨著5G佈建漸趨成熟，相關應用預期能加速開發，進而帶動愛普 IoT及AI發展趨勢不變。

愛普第三季累計營收為20.19億元，較上季成長23.60%，毛利率46.52%與上季相當，稅後淨利創單季歷史新高；愛普面額變更完成後，對外發行股數倍增，每股盈餘亦做了相對應的調整，第三季EPS 4.56元，累積今年前三季EPS 為10.01元。

愛普表示，近期物聯網、穿戴式裝置的終端需求強勁，帶動 IoT 事業部發展；而AI事業部除有權利金收入外亦有晶圓銷售之挹注，營運成長力道驚艷。

愛普於邊緣運算領域IoT RAM佈局成熟，並積極擴展、滲透絕大部分的物聯網應用平台；愛普的IoT RAM導入各式數據傳輸、可穿戴及物聯網裝置等邊緣運算應用，諸如智慧手錶、無線耳機或頭戴式顯示器皆屬於物聯網之範疇，隨著5G佈建漸趨成熟，各式連網頻寬逐漸增加之下，相關應用預期能加速開發，進而帶動愛普IoT事業部營收及獲利持續增長。

愛普也表示，AI事業部目前營運模式採IP授權及晶圓銷售雙軌並行，現在已有產品達到量產階段，愛普VHMTM成為全世界DRAM與邏輯晶片的真3D堆疊異質整合技術之首例，於2021年第二季底開始有出貨貢獻，目前亦有多個客戶開案中，後續客戶數及產品品項皆將持續增加。公司方面表示，AI事業部近期目標是希望透過建置完善3D異質集成應用之供應鏈體系，進而與上下游夥伴共榮發展。