商用筆電需求助攻 Q3筆電面板出貨創歷史新高

根據TrendForce研究指出，由於筆電面板需求持續暢旺，加上上游材料如IC、Tcon供給增加，今年第3季筆電面板出貨7,227萬片，季增7.1%，再創歷史新高。

TrendForce表示，受惠宅經濟效應，今年自第1季至第3季筆電面板出貨量不斷創歷史新高，但面板需求已經開始出現部分轉弱的跡象，目前商用機種需求仍強，消費機種與Chromebook需求都已開始下滑，隨著Chromebook需求下修，其主流尺寸11.6吋面板出貨數量也隨之下降，第3季僅達1,088萬片，季減28.3%，預估第4季將再進一步減少。

此外，由於商用機種需求仍強勁，面板廠迅速轉往14吋及15.6吋面板，兩款尺寸第3季合計出貨量達4,645萬片，季增20.2%，成為推升第3季整體筆電面板出貨創新高的關鍵原因。

由於面板廠的靈活應變，今年下半年筆電面板出貨不至於受到Chromebook與消費機種需求轉弱而有太大影響，目前預估第4季筆電面板出貨量可達7,115萬片；全年出貨量有望達2.78億片，年增23.2%。

展望2022年，從供給端來看，受到2020~2021年筆電面板出貨大幅成長的激勵，各家面板廠對於明年筆電面板出貨計畫都相當積極，各家面板廠的出貨計畫總和將達3.3億片。

但須注意若明年沒有相應的筆電需求，筆電面板將有供過於求可能，並對其價格產生壓力。從需求端來看，儘管明年Chromebook與消費需求會持續放緩，但在商用機種需求可能隨著經濟持續成長而有所延續，再加上數位轉型的帶動下，TrendForce預估，2022年整體筆電面板出貨量為2.79億片，小幅成長0.3%。