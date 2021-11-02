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世界第3季每股純益2元 全年營收及獲利可締造新猷

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

專業8吋晶圓代工廠世界(5347)今日公布第3季自結獲利，受惠調漲晶圓代工價及產能滿載，單季稅後純益32.88億元，季增26.4%，每股純益2元，與營收同創新高；前三季每股純益4.94元，同樣締造歷史新高。

世界下午將舉行線上法說會，由於晶圓代工價明年仍具調漲空間，不僅今年營收和獲利同步締造新高，預料明年在價量同增下，同樣可繳出優於今年的亮麗業績。

世界公布第三季營收達118.77億元，季增17%，創單季新高，單季稅後純益32.88億元，季增26.4%，每股純益2元。

世界一早公布第3季自結獲利後，股價開高走高，一度亮燈漲停，股價強勢表態，帶動整體半導體類股股價走強。世界前三季獲利81.03億元，每股純益4.94元，同創新高。

晶圓代工廠 營收

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