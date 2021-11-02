遠傳friDay影音雙11限時優惠買1送1 院線片搶先在家看

雙11檔期優惠搶起來，一年就等這一次！遠傳（4904）friDay影音祭出全年最優惠的方案，11/3起至11/11止，於遠傳friDay影音官網購買180天儲值方案，就享買一送一優惠，等於優質影音內容整年看到飽，現省1,194元，還能獲贈12張「電影單片券」，還有機會抽中三星、Sony等旗艦手機，好康優惠錯過不再！

不僅好康優惠多，遠傳friDay影音的強檔內容更是豐富，包括與院線同步的《沙丘》，全台票房突破1.1億新台幣，電影改編自法蘭克赫伯特的同名小說，被譽為「科幻小說的聖經」，由提摩西夏勒梅、《水行俠》森摩莫亞、《不可能的任務 5》蕾貝卡弗格森等多位大咖明星主演，讓影迷們完全沉浸於星系間權力鬥爭的故事。《密弒遊戲2：勝者危亡》則是2019年的《密弒遊戲》的續集，玩命關頭系列億萬製片新作，故事描述成功逃出邪惡密室遊戲的挑戰者們，為了將害人致死的「世界頂尖密室逃脫」主辦方繩之以法，兩位遊戲生存者決定聯手到紐約找出兇手。

《止水》則是由麥特戴蒙飾演美國奧克拉荷馬州的鑽油工人，前往馬賽拜訪久未謀面卻鋃鐺入獄的女兒，但兒子堅稱並未犯案。面對語言障礙、文化差異，以及複雜的法律制度，比爾決意孤注一擲拯救女兒。此外，強檔院線《詐製片家》則由三大金獎影帝勞勃狄尼洛、湯米李瓊斯、摩根費里曼爆笑過招，詐領保險金的故事。電影製片人麥斯欠了幫派大老一筆錢，為了還債把腦筋動到過氣演員杜克身上，希望他拍戲出意外來詐領保險金，笑料百出。

小朋友最喜歡的《汪汪隊立大功電影版》也即將在遠傳friDay影音上架，描述由阿奇、毛毛、天天、路馬、灰灰、小礫等狗狗英雄蓄勢待發，面對艱難的挑戰。《海綿寶寶：奔跑吧》則以海綿寶寶的寵物小蝸被綁架為題，他和派大星展開一場冒險，前往失落的亞特蘭提斯城把小蝸帶回家，加上基努李維超強客串，是全戲含金量最高的角色。

遠傳friDay影音獨家上映的韓劇《現正分手中》，具備張基龍、宋慧喬的大卡司，是年度的浪漫強檔！宋慧喬飾演時尚公司設計組組長與飾演攝影師的張基龍，超高顏值加上時髦的服裝與浪漫柔情的姊弟戀，是本劇精采看點。《憂鬱症》則是李到睍、林秀晶的演出組合，講述女教師與男高中生之間傳出緋聞， 四年後兩人以「大人」的身份重新相遇，打破傳統觀念與偏見，交織出美麗又禁忌的故事。跟播韓劇《CHIMERA奇美拉》則是由朴海秀、秀賢、李熙俊主演，故事為漫畫改編作品《酒鬼都市女人們》，描述重案組刑警、犯罪心理分析師，和外科醫生，三人各因不同的目的，追蹤時隔35年的連環爆炸命案，劇情相當扣人心弦。

活動詳情請參閱：https://video.friday.tw/act/2021crazy11