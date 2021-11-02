遠傳完成全球首次5G獨立組網多切片測試 再創5G里程碑
遠傳電信（4904）今（2）日宣布攜手愛立信完成全球第一個5G獨立組網多切片測試，成功在Android終端裝置導入「使用者路由選取策略」(URSP, UE route selection policy)功能，同時進行網路多切片的動態控制，創下全球5G新里程碑。
遠傳電信表示，透過5G網路切片技術，可以根據特定需求切分成不同的邏輯網路，並針對不同應用服務，在每一個切片量身打造獨立的端到端網路，提供消費者和企業更彈性靈活、安全順暢的網路支援，為全球5G進程向前邁進一大步。也是繼遠傳榮獲Opensignal最新報告「5G網速世界第一」認證後，再度向世界展現台灣電信品牌的5G堅強實力。
遠傳與愛立信於7月攜手成立全台首座「雙模全5G 核心網路實驗室」，成功建置5G獨立組網測試平台，全面推動5G網路從非獨立組網邁向獨立組網架構。今再下一城，與愛立信整合雙方資源，成功在搭載最新作業系統Android 12的終端裝置，完成5G獨立組網多切片測試，創下全球首例！在5G獨立組網架構中整合網路切片技術，是釋放5G無限潛能、實現5G AR/VR多視角、車聯網、遠距手術等殺手級應用的關鍵，未來遠傳將全力加速商業模式發展，帶動台灣產業領先世界。
遠傳電信總經理井琪表示：「5G被視為驅動各產業成長的重要引擎，遠傳一本初衷，積極結合『大人物』（大數據、人工智慧、物聯網）技術能量，長期投入5G各項創新技術、應用與網路研發。這次很高興攜手愛立信完成全球第一個5G獨立組網多切片測試，不僅推進全球5G技術發展，對台灣和遠傳5G實力都是一大肯定！遠傳將持續結合生態圈夥伴能量，推動5G產業鏈發展，提供消費者、企業最優質的5G應用服務與體驗。」
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