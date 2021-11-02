工廠內都是「瓦力」凌華聯手友達攻智慧製造

因應AI、5G的發展，為了將邊緣運算的成果可視化，帶動產業在各場域對高階顯示器的需求，工業電腦凌華（6166）與友達（2409）今（2）日首次聯袂舉辦「AUO X ADLINK Tech Forum - Visualization at the Edge 邊緣可視 洞見未來」線上科技論壇，分享邊緣可視的產業趨勢和應用，創造生態圈夥伴互補、合作及共創的機會，加速產業在邊緣端的關鍵決策，擘畫5G與AI未來的可能性。

邊緣可視化的四大垂直領域應用，包括智慧交通、智慧醫療、智慧企業及智慧製造，需要融合顯示器和邊緣運算技術，像是醫院和醫療影像設備、零售收銀台、自助服務機、會議互動顯示器、自動駕駛車、交通管理和工廠人機介面等，將友達先進顯示器技術部署至各場域中，並用可視化呈現邊緣運算與數據整合的成果，滿足特定使用者在智慧場域的需求。

鑒於p5G專網應用於智慧製造的潛力，友達和凌華科技聯手打造p5G群機智主工廠 （Swarm Autonomous Factory），成功讓自動無人搬運車（AGV）和自主移動機器人（AMR）互相協作，可望讓友達龍潭廠區的無人化搬運效率再提升33%。

凌華科技董事長劉鈞指出，凌華科技25年來的強項是以邊緣運算設備結合AI，提供智慧決策的能力，結合友達的顯示器解決方案，將引領產業的邊緣可視化設備，成功讓邊緣運算落地應用。凌華科技積極以邊緣AI、邊緣可視、自主移動等三大新動能，結合5G專網（p5G; private 5G network）架構，掌握邊緣運算的新機會。

論壇首日，劉鈞以「Edge is the Future」為題分享，邊緣運算即未來，是連結OT和IT的關鍵，以AI、5G、物聯網技術，在邊緣端蒐集資料，並透過5G專網基礎建設，結合AI分析，當下即可在邊緣端進行運算，進而做出即時且正確的決策和行動，協助業者降低生產成本、提高收益，發揮邊緣運算真正的價值。