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凌華聯手友達 搶攻邊緣運算可視化商機

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

因應AI、5G的發展，為了將邊緣運算的成果可視化，帶動產業在各場域對高階顯示器的需求，工業電腦廠凌華（6166）攜手友達（2409）今（2）日首次聯袂舉辦「AUO X ADLINK Tech Forum - Visualization at the Edge 邊緣可視 洞見未來」線上科技論壇，分享邊緣可視的產業趨勢和應用，創造生態圈夥伴互補、合作及共創的機會，加速產業在邊緣端的關鍵決策，擘畫5G與AI未來的可能性。

凌華科技董事長劉鈞指出，凌華科技25年來的強項是以邊緣運算設備結合AI，提供智慧決策的能力，結合友達的顯示器解決方案，將引領產業的邊緣可視化設備，成功讓邊緣運算落地應用。凌華科技積極以邊緣AI、邊緣可視、自主移動等三大新動能，結合5G專網（p5G; private 5G network）架構，掌握邊緣運算的新機會。

友達總經理暨營運長柯富仁表示，友達是全球領先的顯示器製造商，發展『雙軸轉型』策略，不僅研發前瞻顯示技術，開發多元場域解決方案，並具備將先進技術落實在場域中的豐富經驗，更積極發展交通、醫療、企業及製造等垂直場域應用。友達與凌華科技的戰略合作，能創造雙方的互補優勢，以絕佳的人機互動介面，讓邊緣運算的成果可視化，提供更好的客戶體驗。

論壇首日，柯富仁以「Edge Innovations, Ecosystems, and Beyond」為題指出，5G、AI、邊緣運算和IoT已加速「Display Everywhere 2.0」時代的來臨，顯示器將無所不在。邊緣可視化設備和解決方案結合邊緣運算和AI，能將數據轉化為互動式圖像和服務，使終端設備更加智能，提供更好的使用者體驗。

劉鈞以「Edge is the Future」為題分享，邊緣運算即未來，是連結OT和IT的關鍵，以AI、5G、物聯網技術，在邊緣端蒐集資料，並透過5G專網基礎建設，結合AI分析，當下即可在邊緣端進行運算，進而做出即時且正確的決策和行動，協助業者降低生產成本、提高收益，發揮邊緣運算真正的價值。

邊緣可視化的四大垂直領域應用，包括智慧交通、智慧醫療、智慧企業及智慧製造，需要融合顯示器和邊緣運算技術，像是醫院和醫療影像設備、零售收銀台、自助服務機、會議互動顯示器、自動駕駛車、交通管理和工廠人機介面等，將友達先進顯示器技術部署至各場域中，並用可視化呈現邊緣運算與數據整合的成果，滿足特定使用者在智慧場域的需求。

5G 顯示器 友達

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