一樣做代工，電動車更能發揮影響力？鴻海「打群架」有3大優勢

摘要 1.近期電動車是熱門議題，特斯拉股價破千美元、鴻海在10/18發表3款與裕隆合資成立的鴻華先進所研發的電動車。 2.鴻華的商業模式並非單純代工，也不是鴻海開發自己的電動車品牌，而是顧客可以採用車的平台、自行修改細節，貼上自己的品牌後賣給消費者。 3.鴻海董事長劉揚偉指出：台灣在硬體、半導體和軟體均有實力，將相關技術和電動車機構設計整合，台灣會極有競爭力。

近期「電動車」是熱門議題，從美國到台灣，人人都在談電動車。最近特斯拉股價衝破1千美元，市值來到1兆美元。上週鴻海發表其研發的3款電動車（Ｍodel C、Ｍodel E和Ｍodel T），大出風頭。

鴻海創辦人郭台銘在生日那天（10/18），駕著集團自行開發的Model E，在鴻海科技日活動上亮相，這是由鴻海和裕隆集團合資成立的鴻華先進所研發的。

鴻海的專長是電子代工和手機製造，為何在短短1年中就可以把電動車做出來？主要是因為結合了裕隆集團資源，這是一個「跨產業」合作。裕隆過去投入近千億元開發納智捷，累積了龐大的know-how並培育出許多人才，該業務去年被鴻海收購，成立鴻華先進。

值得一提的是鴻華的商業模式，它有一個響亮的英文名字「Foxtron」，而且是由義大利汽車設計大師所設計。這並非單純代工，也不是宣告鴻海要開發自己的電動車品牌。客戶可以採用這幾台車的平台，自行修改細節，貼上他們自己的品牌，然後賣給消費者，換句話說是「Honhai Inside」。

這和25年前鴻海崛起的商業模式「barebone computer」（準系統電腦）很類似，barebone是已組裝一半的個人電腦，具有機殼、電源供應器、主機板等主要零件，客戶可根據自身需求及預算決定搭配所需的CPU及記憶體，快速打造自己品牌產品。對於像HP及Apple這樣的客戶來說，是極具彈性的方式，客戶可專注品牌和行銷，將設計及生產委託給鴻海。

以往台灣廠商大多都只專精於一個零組件，鴻海當年也是靠其中一項連接器起家。但鴻海和其它廠商不一樣的地方在於，他告訴客戶：我可以幫你組裝更多部分，20％、50％甚至全部都是由我包辦，雖然其它零組件並非由鴻海所生產，但他是「資源整合者」。

這就是鴻海最厲害的商業模式EMS（Electronics Manufacturing Service），即「專業電子代工服務」。只是今天的E已不再是電子，而是EV（電動車）。

鴻海Model C設計具有電動車「機械空間極小化，乘坐空間極大化」的本質。圖／鴻海提供

但這和過去不同之處在於，它不只是單純代工。台灣電子製造商包括鴻海過去為人詬病的地方，在於沒有創造很大的附加價值，90%的利潤被品牌（蘋果）及關鍵零組件（英特爾）廠商所拿走，台灣只分到3%、4%的微薄利潤。

鴻海董事長劉揚偉強調，台灣產業界不能只為別人代工，應該把能力發揮在系統解決方案上，創造出更多價值，並透過電動車平台聯盟，拓展影響力，他指出，「智慧化」是決勝關鍵，而台灣在硬體、半導體和軟體均有實力，將相關技術和電動車機構設計整合，台灣會極有競爭力。鴻海的競爭優勢基本上有以下3點：

第一是核心技術及資源整合能力

未來電動車有三大組成：電子零件、半導體及AI、還有機構件。以往汽車核心引擎已經被半導體及AI所取代，台灣至少掌握了2/3的專長，這是和燃油車製造所不同的。

第二是生態系

也就是鴻海打造的MIH電動車平台。雖然零組件由以往上千件降到現在數百件，但仍有許多相關業者，MIH已吸引近2千家全球廠商加入。在鴻海推動下，大家可快速協力合作，共同提出解決方案滿足客戶需要。

第三是全球布局及策略聯盟

以往是歐美市場加中國製造，但現在由於保護主義興起，因此在全球各地均需有生產據點。鴻海的策略是和當地龍頭合作，比如說在東南亞和泰國國家石油（PTT）合資，在中國和浙江吉利汽車合資。

簡單的說，鴻海成功關鍵是「產業生態系」。過去台灣廠商只有零組件和產品，頂多整合成技術系統，但說穿了還是產品導向。但世界已經改變了，未來需要的是「合縱連橫」。未來，全球會形成不同國家系統競爭的趨勢。

台灣從來沒有自己的生態系，永遠在別人的生態系中載浮載沈，或許這一次，台灣可以藉由電動車走出真正不一樣的路！

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