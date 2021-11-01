遠傳推大雙網 一費雙享世界第一5G網速+高速光纖上網

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

在家、外出都要上網，這讓行動上網、寬頻上網匯流成為新趨勢，遠傳（4904）宣布與國內寬頻暨有線電視領先品牌中嘉寬頻再深化家用寬頻服務，推出全新「遠傳大雙網」專案，打造一個資費同時享受行動與寬頻高速上網，讓消費者不論外出或是居家，可享有遠傳世界第一的5G網速及國內領先的高速光纖網路，在網速及便利性上都讓用戶體驗更加有感，最高還可省下68,364元。

遠傳表示，5G時代隨著影像技術及影片解析度越來越高，帶動消費者對於網速與網路品質的需求日益提升，遠傳在國際行動網路調查權威Opensignal調查中勇奪網速、影音體驗世界第一，而中嘉寬頻則是國內五大都會地區的寬頻下載網速領先品牌。「遠傳大雙網」提供消費者一次獲得兩種飆網的極致體驗。

遠傳指出，「遠傳大雙網」專案，對於新申請、攜碼或是續約的消費者，提供「一費雙網」方案，最低月付999元，即可在外5G行動上網，回到家中連接120M家用光纖寬頻服務的雙重享受，合約期間最高可省68,364元，還可獲贈品好禮多選一，包含最高2,500元遠傳幣，或是智慧門鈴、攝影機、黑晶爐、電子鍋等等智慧家庭、家電產品，並可享遠傳friDay影音超強日韓娛樂內容、與一鍵解決3C行動大小事的數位萬事3個月免月租優惠。

針對既有客戶，遠傳表示，遠傳大雙網也提供「雙網加掛」方案，行動資費999元（含）以上的遠傳既有用戶，只要月付479元起，即可申辦網速120M至1G家用光纖寬頻服務(原價999元至1,899元)。以月付999元的遠傳老客戶為例，申辦1G/50M雙網加掛方案，月付799元，合約期間最高可省33,000元，且同享贈品好禮多選一，以及遠傳friDay影音與數位萬事通前3個月月租減免優惠，遠傳用戶獨享超優惠內容一次滿足。

遠傳 光纖

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