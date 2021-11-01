美國工程師嫌工時長、批工作文化 台積電回應了

針對從美國來台灣受訓的工程師，近日發表長文對台積電（2330）提出諸多建言，台積電今（1）日回應，人才是公司重要的資產，為了打造開放、多元且包容的職場環境，規劃跨文化溝通協作的培訓及相關管理課程，同時為了兼顧疫情期間保護員工健康安全與移地訓練的身心關懷，公司也積極採取多樣化暢通的溝通管道，保持交流並給予協助。

台積電表示，已展開位於美國亞利桑那州新廠的興建工程，並預計於2024年投入生產，屆時該廠區將為全美技術最領先的晶圓製造廠。自今年4月以來，已有逾百名美國工程師抵達台灣進行培訓，訓練內容主要包括公司介紹、文化及核心價值、核心競爭力、半導體製程與整合、半導體元件物理，以及依工作職能與職務量身定制的在職訓練。