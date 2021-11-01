和碩砸3.32億元 增資墨西哥子公司
代工大廠和碩（4938）今（1）日晚上公告，子公司華瑋投資通過投資PEGATRON Mexico S.A. de C.V.，交易總金額約為3.32億元（美金1,189.8萬元），和碩指出，取得目的為公司業務需求之長期投資，據了解，該筆投資為和碩重整墨西哥3C維修廠房，未來也不排除生產包含3C或電動車零組件等產品。
和碩代子公司華瑋投資股份有限公司公告董事會決議，通過投資PEGATRON Mexico S.A. de C.V.，交易總金額約為3.32億元，交易數量為23,577,281股，單位價格為每股墨西哥披索十元整。
PEGATRON Mexico S.A. de C.V.為和碩直接持有59.49%之子公司，和碩指出，取得目的為公司業務需求之長期投資。
PEGATRON Mexico S.A. de C.V.是和碩設在墨西哥廠房的公司，業務目前以3C產品維修為主，並未負責組裝製造，但據了解，和碩此次增資是為了重整該廠房，未來不排除生產包含3C或電動車零組件等產品。
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