徐國晉離開美光 回鍋台積電任研發組織主管
美光副總裁暨台灣美光董事長徐國晉（KC Hsu）離開美光，回鍋台積電擔任研發組織主管 。
台積電今日證實很榮幸延聘徐國晉自即日起加入研究發展組織，擔任Integrated Interconnect & Packanging（IIP）組織主管。
這也是徐國晉於9月離開美光後，歷經一個多月，他選擇回鍋台積電，並協助台積電正快速發展的系統整合研發工作推展。
徐國晉曾擔任台積電美國的8吋廠WaferTech總經理，2015年辭職後加入美光；他在半導體業界累計超過30多年經歷，美光肯定他歷任多項製造工程與管理等高階職務，以技術轉移與優化、改善良率、提升新廠區產能見長，前年10月升任台灣美光董事長，更凸顯他在美光與台灣長期合作關係中，扮演著至關重要的角色。
台積電未公告他擔任頭銜，但證實自即日起加入研究發展組織擔任主管，對推動台積電近來投注重大研發人力的系統整合業務，扮演關鍵的角色。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言