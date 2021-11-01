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徐國晉離開美光 回鍋台積電任研發組織主管

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
美光副總裁暨台灣美光董事長徐國晉（KC Hsu）離開美光，回鍋台積電擔任研發組織主管 。圖／報系資料照
美光副總裁暨台灣美光董事長徐國晉（KC Hsu）離開美光，回鍋台積電擔任研發組織主管 。圖／報系資料照

美光副總裁暨台灣美光董事長徐國晉（KC Hsu）離開美光，回鍋台積電擔任研發組織主管 。

台積電今日證實很榮幸延聘徐國晉自即日起加入研究發展組織，擔任Integrated Interconnect & Packanging（IIP）組織主管。

這也是徐國晉於9月離開美光後，歷經一個多月，他選擇回鍋台積電，並協助台積電正快速發展的系統整合研發工作推展。

徐國晉曾擔任台積電美國的8吋廠WaferTech總經理，2015年辭職後加入美光；他在半導體業界累計超過30多年經歷，美光肯定他歷任多項製造工程與管理等高階職務，以技術轉移與優化、改善良率、提升新廠區產能見長，前年10月升任台灣美光董事長，更凸顯他在美光與台灣長期合作關係中，扮演著至關重要的角色。

台積電未公告他擔任頭銜，但證實自即日起加入研究發展組織擔任主管，對推動台積電近來投注重大研發人力的系統整合業務，扮演關鍵的角色。

台積電 美光 半導體

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